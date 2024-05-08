Dolar günü 32,26 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,2630 32,2640 32,2590 32,2600 Avro 34,7640 34,7650 34,6980 34,6990 Sterlin 40,5280 40,6450 40,2920 40,4090 İsviçre Frangı 35,4030 35,5800 35,3410 35,5180 ANKARA ABD Doları 32,2330 32,3130 32,2290 32,3090 Avro 34,7240 34,8040 34,6580 34,7380 Sterlin 40,4680 40,6780 40,2320 40,4420