Dolar günü 32,26 TL'den kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 32,26 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2024 18:20, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2024 18:50
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,2630
|32,2640
|32,2590
|32,2600
|Avro
|34,7640
|34,7650
|34,6980
|34,6990
|Sterlin
|40,5280
|40,6450
|40,2920
|40,4090
|İsviçre Frangı
|35,4030
|35,5800
|35,3410
|35,5180
|ANKARA
|ABD Doları
|32,2330
|32,3130
|32,2290
|32,3090
|Avro
|34,7240
|34,8040
|34,6580
|34,7380
|Sterlin
|40,4680
|40,6780
|40,2320
|40,4420