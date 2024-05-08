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Nisanda en fazla aylık reel getiri BIST 100 endeksinde

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde nisanda en yüksek aylık reel getiri yüzde 3,59 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mayıs 2024 11:03, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2024 11:03
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Nisanda en fazla aylık reel getiri BIST 100 endeksinde

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, nisanda aylık en yüksek reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,17, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 3,59 ile BIST 100 endeksinde oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, külçe altın yüzde 1,37 getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,56, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,76, dolar yüzde 2,55 ve avro 3,87 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yatırımcısına yüzde 1,78 kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,16, DİBS yüzde 0,36, dolar yüzde 2,15 ve avro 3,48 kayba yol açtı.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,08 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,6, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,8 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,3, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,69 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,73 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.

En yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,92, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,6 oranlarıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 23,85, avro yüzde 5,04 ve dolar yüzde 7,4 oranlarında yatırımcısına sağladığı reel getiri ile dikkati çekti. Mevduat faizi (brüt) yüzde 26,71 ve DİBS yüzde 44,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yatırımcısına yüzde 13,54 getiri sağlarken, dolar yüzde 1,54, avro yüzde 3,7, mevduat faizi (brüt) yüzde 32,81 ve DİBS yüzde 49,41 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına neden oldu.

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