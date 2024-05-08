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Türk Silahlı Kuvvetleri mayıs ayında 3 büyük tatbikat icra edecek

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), mayıs ayı içerisinde Denizkurdu, Uluslararası Anadolu Ankası ve EFES-2024 olmak üzere 3 büyük tatbikat icra ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2024 11:30, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2024 11:25
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Türk Silahlı Kuvvetleri mayıs ayında 3 büyük tatbikat icra edecek

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı 6-17 Mayıs, Denizkurdu-II Tatbikatı 7-18 Mayıs ve EFES Tatbikatı ise 25 Nisan-8 Mayıs tarihlerinde Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve 9-30 Mayıs tarihlerinde Fiili Atışlı Arazi Safhası olmak üzere iki safha halinde gerçekleştirilecek.

Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı, Azerbaycan, Katar, Polonya, Romanya, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin katılımıyla Konya'da yer alan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilecek.

Tatbikatta, personel kurtarma harekatı kapsamında komuta kontrol sürecini denemek ve geliştirmek, muharebe ortamında personel kurtarma görev kuvveti unsurları arasında ve diğer ülkeler ile birlikte çalışabilirlik seviyesini geliştirmek, işbirliği alanlarını belirlemek amaçlanıyor.

Yabancı unsurların yanı sıra Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığından timlerin katılacağı tatbikatın basın günü, 16 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

- Denizkurdu-II Tatbikatı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlısı Komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesinin amaçlandığı Denizkurdu-II Tatbikatı Marmaris'te düzenlenecek.

Denizkurdu-II kapsamında, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer Kuvvet Komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi hedefleniyor.

Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan birlikler de katılım sağlayacak.

Bu kapsamda, 6 Mayıs'ta Gölcük Donanma Komutanlığında basın toplantısı, 7-16 Mayıs tarihleri arasında harekata hazırlık eğitimleri, fiili silah eğitimleri ile çok tehditli ortamda harekat eğitimleri, 9-10 Mayıs ile 17-18 Mayıs tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı birlikleri tarafından liman ziyaretleri, 11 Mayıs'ta ise Aksaz'da seçkin gözlemci günü ve basın günü faaliyetleri icra edilecek.

Toplam 15 bin personelin görev alacağı tatbikata, 100 su üstü gemisi, 8 denizaltı, 39 uçak, 16 helikopter, 28 insansız hava aracı, 7 insansız deniz aracı, 8 kişiden oluşan 2 SAT timi ve 5 kişiden oluşan 3 SAS timi iştirak edecek.

Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren "Marlin İDA" ile 6 kamikaze "Albatros İDA" da ilk defa tatbikat faaliyetlerine katılacak.

Tatbikata, Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçakları, hedef çekme uçakları, A400M nakliye uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 6 sahil güvenlik botu da katılım sağlayacak.

- EFES-2024 Tatbikatı

EFES-2024 Birleşik, Müşterek Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Bilgisayar Destekli Komuta Yeri safhasının 25 Nisan-8 Mayıs tarihlerinde icra edildiği tatbikat, 9-30 Mayıs tarihleri arasında Fiili Atışlı Arazi Safhası ile devam edecek.

Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atış ve Tatbikat bölgesinde icra edilecek tatbikat kapsamında, birleşik ve müşterek harekatta, katılımcı ülke unsurlarıyla birlikte oluşturulan müşterek karargah ve birliklerin askeri imkan ve kabiliyetlerinin, verilecek vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde harbe hazırlık seviyesinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

EFES-2024 Tatbikatı, bugüne kadar icra edilen EFES serisi tatbikatlar içerisindeki en geniş katılımlı tatbikat olacak.

Bu kapsamda tatbikata, Türkiye'den, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığının yanı sıra diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları katılım sağlayacak.

Tatbikata ayrıca Almanya, ABD, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Burkina Faso, Fas, Filipinler, Fransa, Gambiya, Gine, Gürcistan, İtalya, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kore Cumhuriyeti, Kongo, Kosova, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Mısır, Letonya, Libya, Macaristan, Mali, Meksika, Moğolistan, Moldova, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Ruanda, Somali, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tanzanya, Uganda, Zambiya ve Zimbabve'den olmak üzere 49 ülkeden askeri personel, birlik ve unsurlar katılım sağlayacak.

Tatbikat kapsamında 48 savunma sanayi firması tarafından 28 Mayıs'ta İzmir Seferihisar'daki Doğanbey Tatbikat bölgesinde savunma sanayi sergisi açılacak. Tatbikatın Fiili Atışlı Arazi Safhasının seçkin gözlemci günü, 29-30 Mayıs tarihlerinde icra edilecek.

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