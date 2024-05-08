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Hava yolu trafiğinde rekor: Nisan ayında 18 milyona yakın yolcu taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, nisan ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında 18 milyona yakın yolcu taşındığını, yolcu trafiğinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,7 arttığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mayıs 2024 11:43, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2024 11:45
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Hava yolu trafiğinde rekor: Nisan ayında 18 milyona yakın yolcu taşındı

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün nisan ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının nisanda, iç hatlarda 74 bin 591'e, dış hatlarda ise 63 bin 727'ye ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle 178 bin 614'e yükseldiğini bildirdi. Uraloğlu, nisanda geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında toplam uçak trafiğinde yüzde 28 artış meydana geldiğini kaydetti.

Uraloğlu, söz konusu ayda Türkiye'deki havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 8 milyon 244 bin 590'a, dış hat yolcu trafiğinin 9 milyon 715 bin 111'e ulaştığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ayda direkt transit yolcularla toplam 17 milyon 973 bin 101 yolcu trafiğine hizmet verildi. 2024 yılının nisan ayında hizmet verilen yolcu trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 52,9, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 55,1 olmak üzere direkt transit dahil toplam yolcu trafiği yüzde 53,7 artış ile rekor tazeledi. Havalimanları yük trafiği ise nisan ayında iç hatlarda 72 bin 269 ton, dış hatlarda 300 bin 161 ton, toplamda 372 bin 430 tona ulaştı."

Yolcu sayısı 4 ayda 62 milyona yaklaştı

Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının, yılın ilk 4 ayında iç hatlarda 270 bin 495, dış hatlarda 221 bin 40'a ulaştığına dikkati çeken Uraloğlu, üst geçişlerle toplam 653 bin 472 uçak trafiğine ulaşıldığını bildirdi.

Söz konusu dönemde uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında iç hatta yüzde 6,4, dış hatta yüzde 17,2 artış gösterdiğinin altını çizen Uraloğlu, üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinin yüzde 13,4 yükseldiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, bu süreçte Türkiye geneli havalimanlarında iç hatlarda 28 milyon 950 bin 375, dış hatlarda ise 32 milyon 868 bin 310 yolcu olmak üzere, direkt transit yolcularla toplam 61 milyon 879 bin 94 yolcuya hizmet verildiğini ifade etti.

Uraloğlu, bu dönemde, hizmet verilen yolcu trafiğinin de geçen yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 23,1 dış hatlarda yüzde 24,4, direkt transit yolcu trafiği dahil olmak üzere yüzde 23,6 arttığına işaret ederek, havalimanlarında taşınan yük ve kargo miktarının ise iç hatlarda 256 bin 240 ton, dış hatlarda 1 milyon 117 bin 156 ton olmak üzere toplam 1 milyon 373 bin 395 tona ulaştığını kaydetti.

İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısı yüzde 48 arttı

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda nisanda uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 180'e, dış hatlarda 32 bin 700 olmak üzere toplamda 42 bin 880'e ulaştığını bildirerek, bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 499 bin 4, dış hatlarda 5 milyon 92 bin 523 olmak üzere toplam 6 milyon 591 bin 527 yolcuya hizmet verildiğini ifade etti.

İniş-kalkış yapan uçak trafiğinin nisanda geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında iç hatta yüzde 29, dış hatta yüzde 36, toplamda da yüzde 34 arttığını belirten Uraloğlu, nisanda hizmet verilen yolcu trafiğinin ise bu dönemde iç hatta yüzde 38, dış hatta yüzde 51, toplamda da yüzde 48 artış gösterdiğine dikkati çekti.

İstanbul Havalimanı 4 ayda 24,2 milyon yolcu taşıdı

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 4 aylık dönemde, iç hatlarda 36 bin 615, dış hatlarda 126 bin 413 olmak üzere toplam 163 bin 028 uçak trafiğine ulaşıldığını bildirdi.

Bu dönemde İstanbul Havalimanı'nı iç hatlarda 5 milyon 57 bin 817, dış hatlarda 19 milyon 205 bin 681 yolcu olmak üzere toplam 24 milyon 263 bin 498 yolcunun kullandığını belirten Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"2024 yılı nisan sonunda hizmet verilen uçak trafiği 2023'ün aynı dönemiyle kıyaslandığında iç hat uçak trafiği yüzde 2, dış hat uçak trafiği yüzde 15 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 12 artış gösterdi. Nisan sonunda hizmet verilen yolcu trafiğinin ise 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 14, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 18 olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 17 artış gerçekleşti."

Sabiha Gökçen'de yüzde 59'luk rekor artış

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda nisanda 9 bin 571'i iç hatlarda, 10 bin 244'ü dış hatlarda olmak üzere toplam uçak trafiğinin 19 bin 815'e ulaştığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'mızda yolcu trafiği, iç hatlarda 1 milyon 655 bin 799, dış hatlarda 1 milyon 680 bin 387 olmak üzere toplamda 3 milyon 336 bin 186 oldu. Nisan ayı uçak trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam uçak trafiğinde yüzde 30 artış meydana geldi. Nisanda hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023'ün aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiği yüzde 55, dış hat yolcu trafiği yüzde 63 olmak üzere toplam yolcu trafiği yüzde 59 artış gösterdi. Ayrıca genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda nisan 1877 uçak trafiği gerçekleşti."

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 4 ayda 76 bin 545 uçak trafiğine ulaştı

Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 4 aylık sürede, iç hatlarda 35 bin 182, dış hatlarda 41 bin 363 olmak üzere toplamda 76 bin 545 uçak trafiği, iç hatlarda 5 milyon 950 bin 767, dış hatlarda 6 milyon 817 bin 502 olmak üzere toplamda 12 milyon 768 bin 269 yolcu trafiğine hizmet verildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Nisan sonunda hizmet verilen uçak trafiği geçen yılın aynı dönemine göre iç hat uçak trafiğinde yüzde 11, dış hat uçak trafiğinde yüzde 20 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 16 artış gösterdi. Nisan sonunda iç hat yolcu trafiğinde yüzde 30, dış hat yolcu trafiğinde ise yüzde 30 olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 30 artış oldu. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu dönemde 8 bin 72 uçak trafiği oldu."

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