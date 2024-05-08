CHP'ye geçen belediyelerde akraba ataması devam ediyor
Bursa ve Kırşehir'den sonra, CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde, CHP'li yöneticilerin yakınları işe alındı. İlk olarak, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın ağabeyi, daha sonra ise CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın gelini işe alındı
CHP'ye geçen belediyelerde Akrabaya kıyak atamalar devam ediyor. Bursa, Kırşehir'den sonra sıra Balıkesir'de
- Bursa'da, baldız ve yeğen yönetici yapılmıştı
Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey'in baldızını ve öz yeğenini belediyede makam sahibi yapmasının yankıları sürerken, "akrabaya kıyak" skandalı Kırşehir'e sıçramıştı.
- Kırşehir'de bacanak ve kayınbirader başkan yardımcısı yapıldı
CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun, belediye başkan yardımcıları olarak kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı atadığı dün medyaya yansımıştı.
- Balıkesir'de milletvekilinin abisi yönetici yapıldı, gelin işe alındı
Akraba atamaları bugün Balıkesir Büyükşehir Belediyesine de yansıdır. Önce, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın ağabeyi Büyükşehir Belediyesinde yönetici yapıldı, daha sonra ise CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın gelini işe alındı.