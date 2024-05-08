İstanbul'da yılın ilk 4 ayında suç oranları düştü

İstanbul Valisi Davut Gül, Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlediği programda, 2024 yılının ilk 4 aylık asayiş verilerini açıkladı.

İstanbul'un 16 milyona yaklaşan nüfusuyla dünyanın en büyük 15'inci metropolü olduğunu belirten Gül, şehirde 55 bin 792 emniyet, 7 bin 401 jandarma ve 1121 sahil güvenlik mensubu olmak üzere toplam 64 bin 314 personelle görev yaptıklarını, İstanbul'un ve Türkiye'nin huzuru için mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Gül, kentteki terör olaylarıyla ilgili şu verileri paylaştı:

"Bu yılın ilk 4 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 576 operasyonda 1256 şahıs yakalandı, 300 şahıs tutuklandı, 329 şahsa da adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu operasyonların detaylarına baktığımızda PKK/KCK'ya karşı yapılan 158 operasyonda 261 şahıs yakalandı, 64 şahıs tutuklandı, 83 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. FETÖ terör örgütüne karşı 220 operasyonda 352 şahıs yakalandı, 90 şahıs tutuklandı, 99 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Dini istismar eden terör örgütlerine karşı yapılan 137 operasyonda 465 şahıs yakalandı, 74 şahıs tutuklandı, 71 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Sol terör örgütlerine karşı yapılan 61 operasyonda 178 şahıs yakalandı, 72 şahıs tutuklandı, 76 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı."

Terörün finans kaynaklarını çökertmek için yapılan 65 operasyonda 132 şüphelinin yakalandığını belirten Gül, bunlardan 12'sinin tutuklandığını, 37'sine adli kontrol tedbiri uygulandığını söyledi.

Gül, bu operasyonlarda 247 bin 620 lira, 20 bin 968 dolar, 13 bin 880 euro ele geçirildiğini, yine bu kapsamda 1'i bombalı, 1'i silahlı olmak üzere DEAŞ tarafından planlanan 2 terör eyleminin engellendiğini bildirdi.

"24 organize suç örgütü çökertildi"

Vali Gül, organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan 86 operasyonda 884 şüphelinin yakalandığını, 488'inin tutuklandığını, 242'sine adli kontrol tedbiri uygulandığını söyledi.

Bu operasyonlardaki iki önemli başlığa değinen Gül, şunları söyledi:

"İlki; 5'i ulusal, 4'ü bölgesel, 15'i yerel olmak üzere 24 organize suç örgütü çökertildi. 488 şahıs yakalandı, 283 şahıs tutuklandı, 123 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 9 uzun namlulu silah, 138 tabanca, 12 otomatik ve 12 av tüfeği olmak üzere toplam 171 silah ele geçirilmiştir. İkincisi, yasa dışı silah ticaretine yönelik yapılan 18 operasyonda, 7 silah atölyesi ele geçirildi, 106 şahıs yakalandı, 43 şahıs tutuklandı, 29 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 4 uzun namlulu silah, 1613 tabanca, 264 otomatik, 1 av tüfeği ve 134 kurusıkı olmak üzere toplam 2 bin 16 silah ele geçirilmiştir."

Gül, mali suçlarla mücadele kapsamında yapılan 184 operasyonda 667 şahsın yakalandığını, 218'inin tutuklandığını, 153 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandığını kaydetti.

Tefeciliğe yönelik 25 operasyonda 37 şüphelinin yakalandığını, 6'sının tutuklandığını, 5'ine adli kontrol tedbiri uygulandığını belirten Gül, nitelikli dolandırıcılığa yönelik 71 operasyonda 201 şahsın yakalandığını, 18'inin tutuklandığını, 31 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandığını aktardı. Gül, bu operasyonlar neticesinde yaklaşık 51 milyon 660 bin lira kamu zararının engellendiğini belirtti.

Kaçakçılık suçları ve uyuşturucuyla mücadele

İstanbul Valisi Gül, asayişe ilişkin ise "Kişilere karşı işlenen suçlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düştü, aydınlatma oranı yüzde 98 oldu. 'Katalog suçlar' olarak tabir edilen malvarlığına karşı suçlar ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 düştü, aydınlatma oranı yüzde 76 olarak ölçüldü. Bu suçlardan en önemli 5'ine baktığımızda evden hırsızlıkta yüzde 38, iş yerinden hırsızlıkta yüzde 26, otodan hırsızlıkta yüzde 51, kapkaçta yüzde 45, yankesicilik yüzde 43 azalma meydana geldi." bilgisini paylaştı.

Asayişle ilgili uygulama verilerine bakıldığında 27 milyon 361 bin 562 şahsa Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldığını, 3 milyon 906 bin 860 aracın sorgulandığını, 219 bin 562 araca cezai işlem uygulandığını kaydeden Gül, bu uygulamalarda 6 bin 602 silahın ele geçirildiğini, 18 bin 224'ü hapis cezalı, 48 bin 612'si gıyabi aranan olmak üzere toplam 66 bin 836 aranan şahsın bu dönemde yakalandığını söyledi.

Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen 1074 operasyonda 1334 şüphelinin yakalandığını, bunların 18'inin tutuklandığını, 72'sine adli kontrol tedbiri uygulandığını aktaran Gül, başta akaryakıt olmak üzere alkollü içki, sigara, makaron, emtia ürünleri ve tarihi eserlerin kaçak yollarla piyasaya sürülmesinin engellendiğini, 890 milyon lira vergi kaybının önlendiğini belirtti.

Vali Davut Gül, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 24 bin 792 şahsın yakalandığını, 2 bin 262'sinin tutuklandığını, 1102 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandığını, 9 tona yakın uyuşturucu, 3 milyondan fazla hap, 2 milyon civarında sentetik ecza ele geçirildiğini söyledi.

Özellikle gençleri bu beladan uzak tutmak için 32 bin 44 okul çevresi denetimi yapıldığını ifade eden Gül, "En İyi Narkotik Polisi Anne Eğitimi" projesi kapsamında 108 binden fazla annenin bilgilendirildiğini dile getirdi.

"Ölümlü kaza oranlarımızda yüzde 7'lik bir düşüş oldu"

İstanbul Valisi Gül, 5 buçuk milyonu aşan kayıtlı araç sayısıyla İstanbul'un günün her saati trafiği yaşayan bir şehir olduğuna işaret ederek, akıcı ve güvenli bir trafiğin sağlanması için gece gündüz çalıştıklarını ve önlemler aldıklarını vurguladı.

Yılın ilk 4 ayında yapılan uygulamalarda 3 milyon 840 bine yakın aracın kontrol edildiğini aktaran Gül, "Hamdolsun, denetimlerimiz sayesinde ölümlü kaza oranlarımızda yüzde 7'lik bir düşüş oldu. Hedefimiz, bir insanımızı dahi kaybetmemek. Evlatlarımızın okul yolundaki güvenlikleri için denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. 2024 yılı 4 aylık dönemde 40 bin 18 servis aracı kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayan, yasa dışı çakar taktığı tespit edilen 48 araca gereken işlemler uygulandı." diye konuştu.

Siber Güvenlik ekiplerinin internet yoluyla işlenen suçlara karşı çevrim içi güvenliğin sağlanması için amansız bir mücadele verdiğini belirten Gül, internet yoluyla dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çocuk istismarına yönelik gerçekleştirilen 425 operasyonda 978 kişinin yakalandığını, bunların 471'nin tutuklandığını, terörle iltisaklı 498 hesap ve şahıs hakkında gerekli işlemler yapıldığını bildirdi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele

Gül, İstanbul'da toplam 1 milyon 92 bin 697 yabancı bulunduğunu kaydederek, "Bu yılın ilk dört ayında göçmen kaçakçılığına yönelik 98 operasyonda 195 şahıs yakalandı, 75 şahıs tutuklandı, 71 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Dünyada bir ilk olan 103 mobil noktamızda Haziran (2023) ayından 1 Mart'a kadar 197 bin 555 yabancının kontrolleri gerçekleştirildi. 57 bin 745 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı." bilgilerini paylaştı.

Şehrin huzuru, güvenliği ve esenliği için destekleriyle her daim yanlarında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ve tüm Bakanlık teşkilatına teşekkürlerini ileten Gül, gece gündüz demeden, üstün bir fedakarlıkla hizmet veren güvenlik güçlerine ve suçla mücadeleyi koordine eden mülki idare amirlerine de teşekkür etti.

Vali Gül, İstanbul'u daha güvenli bir şehir yapacaklarına yürekten inandıklarını, kentin ve Türkiye'nin huzuru için canla başla çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Eyüpsultan'da öğrencinin silahla vurduğu okul müdürünün yaşamını yitirmesi

İstanbul Valisi Gül, konuşmasının ardından, bir gazetecinin, Eyüpsultan'da yabancı uyruklu öğrenci tarafından silahla vurularak ağır yaralanan özel lisenin müdürünün hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Daha öncesinde de okullarda öğretmenlere ve yöneticilere yönelik saldırılar söz konusu. Bununla ilgili özel bir çalışma söz konusu mudur?" sorusunu yöneltmesi üzerine, şunları söyledi:

"Biraz önce açıkladığımız 4 aylık veriler bize suçla, suçluyla kararlı bir mücadeleden bahsettiğimizi ve bunu yaptığımızı gösteriyor. Dünkü hadisede tabii okul müdürümüzün hayatını kaybetmesi, böyle bir saldırının olması hepimizi çok derinden üzdü. Ama İstanbullular şunu biliyor, İstanbul'da 16 milyon insan yaşıyor ve her gün içimize, vicdanımıza sinmeyen birçok suçun işlendiğini görebiliyoruz. Önemli olan o suçların azalması, faili meçhul kalmaması ve cezalandırılması. Baktığımızda 4 aylık rakamlara bu kararlılığı görüyoruz. İstediğimiz, hiç kimsenin tasvip etmediği olaylarla bundan sonra da karşılaşabiliriz ama güvenlik kuvvetlerimiz, devlet, millet olarak herkes hem vicdani hem hukuki anlamda yapılması gereken neyse onları zaten yapıyor. Bu şehirde suç işleyenlerin, işledikleri suçların yanına kar kalmadığını görüyoruz. Bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz."

Toplantıda İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İl Göç Müdürü Vekili Hüseyin Kemal İlday da yer aldı.