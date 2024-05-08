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Evinde uyuşturucu ele geçirilen şarkıcı Kalben Sağdıç adliyede

İstanbul'da düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şarkıcı Kalben Sağdıç, adliyeye sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2024 16:50, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2024 16:53
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında şarkıcı Kalben Sağdıç'ın Beyoğlu'ndaki evine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 3 parça halinde 15 gram skunk, 2 bin avro, 730 dolar ve 1500 lira ele geçirildi.

Şüpheli Kalben Sağdıç, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kalben'in ilk ifadesinde ele geçirilen uyuşturucuyu satmadığını, kendisinin kullandığını iddia ettiği öğrenildi.

Bu arada, operasyon görüntülerinde Sağdıç'ın evindeki bazı eşyaları balkonundan bahçeye attığının tespit edilmesi ve siyah renkli oyuncak bir arabanın pil kısmına gizlenmiş halde uyuşturucu bulunma anları yer aldı.

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