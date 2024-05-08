Rekabet Kurulu'ndan META'ya 1,2 milyar lira ceza

Rekabet Kurulu'nun META hakkında başlattığı iki soruşturma karara bağlandı. Kurul Amerikalı şirkete 1 milyar 234 milyon lira ceza verdi.

İlk soruşturma WhatsApp kullanıcılarının kişiler verilerini META'nın diğer şirketleriyle paylaşılması şartı nedeniyle başlatılmıştı.

META'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı tespit edildi. Pazara giriş engeli yarattığı kararlaştırıldı. Ve META'ya 346 milyon TL idari para cezası verildi.

Başlatılan 2 ayrı soruşturma tamamlandı

Kurul ayrıca META'nın yükümlülükler çerçevesinde uygulayacağı çözüm önerilerini yerine getirmediği her güç için de 4 milyon 796 bin 153 lira idari para cezası verilmesine karar verdi.

Bu kapsamda da toplam 115 gün için yaklaşık 552 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Bir diğer soruşturma da Meta bünyesindeki "Threads" uygulamasının rekabet kurallarını ihlal etmesi gerekçesiyle başlatılmıştı. Günlük idari para cezasını sonlandırıldı. Kurul, bu kapsamda 335 milyon 730 bin lira ceza uygulanmasına karar verdi.

Kullanıcılar Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetleri arasında veri birleştirmeyi kendi onayları ile yapabilecek.