Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi uluslararası ödüllerine yenisini ekledi

Ofis'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, küresel yatırım ajanslarının değerlendirildiği 2024 AIM Yatırım Ödülleri'nde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi sürdürülebilir ve yenilikçi yatırım projelerine verdiği destekle ön plana çıktı.

Uluslararası yatırım ajansları; inovasyon ve AR-GE işbirliği, küresel rekabetçiliği artırma, toplumsal ve sosyal etki, iş yapma kolaylığı, sektör çeşitliliği, yatırım büyüklüğü, dış ticaret bilançosuna etki, sürdürülebilirlik ve yerel bağlantılar olmak üzere 8 farklı kategoride değerlendirildi.

Değerlendirme; Orta Asya-Kafkasya ve Rusya, Avrupa ve Türkiye, Afrika, Latin Amerika ve Karayipler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, ABD ve Kanada olmak üzere küresel ölçekte gerçekleştirildi. Değerlendirmeye tabi tutulan ajanslar arasında öne çıkan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin sürdürülebilir yatırımları önceliklendirmek için kullandığı SDG skorlama mekanizması büyük ilgi gördü.

Değerlendirme sürecinde, ofisin destek verdiği yatırımların üniversite-sanayi işbirliğine, doğrudan ve dolaylı istihdama katkıları vurgulandı, kadın istihdamına ve eğitimine katkıları da dikkati çeken unsurlar oldu. Diğer taraftan ofisin çektiği yatırımların yerel tedarik zincirlerine, ithalatı azaltma yönünden ülke ekonomisine, Türkiye'de üniversite öğrencilerinin eğitilmesine, ülkede teknoloji transferine ve yayılımına, ülkenin "net sıfır" yolculuğuna katkıları değerlendirmede ön plana çıktı.

Enerjisa'nın geçen yıl da yürüttüğü "Enerjisa YEKA-2" yatırım projesine olan destekleriyle "Birleşmiş Milletler Enerji Dönüşümünde Yatırım Destek Mükemmellik Ödülü" alan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, her yıl gerçekleştirilen ve bölgesindeki prestijli etkinlikler arasında yer alan AIM Yatırım Ödülleri'nde de ödüle layık görülerek uluslararası alanda Türkiye'nin yatırım çekme kapasitesini ve inovasyon yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Yatırım Yüzyılı vizyonu doğrultusunda küresel çapta Türkiye'nin yatırım potansiyelini anlatmak üzere gerçekleştirdiğimiz çalışmalar meyvesini vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletlerden aldığımız ödülden sonra bu kez de AIM Yatırım Ödülleri'nde bölgesinde en iyi performans gösteren ajanslar arasında yer alarak ödüle layık görüldük. Bizim önümüzdeki dönem için önümüze koyduğumuz büyük bir hedef var. Küresel yatırım pazarındaki payımızı yüzde 1 seviyesinden yüzde 1,5 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşma yolunda emin adımlarla yürüdüğümüzün bir göstergesi mahiyetindeki bu ödülü almamızı sağlayan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ekibine, kamu ve özel sektör paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."