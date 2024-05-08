Genç Sağlık Sendikasının gündeme getirdiği 3+1 Mecliste
Kamu Birliği Konfederasyonu Genç Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikasının gündemden düşürmediği 3+1 sözleşmeli çalışan memurların sorunları meclise taşındı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mayıs 2024 20:14, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2024 20:14
Meclis konuşmasında süre alan Adana milletvekili Orhan Sümer 3+1 sözleşmeli
olarak çalışan tüm kamu memurlarının sorunlarına değindi.
Geçtiğimiz haftalarda 3+1 sözleşmeliler için geniş katılımlı çalışma şurası düzenleyen Genç Sağlık Sendikası bu haftayada hızlı başladı. Şurada hazırlanan raporları ulaştırmak üzere dün külliyede olan sendika yetkilileri bugün de Meclisteydi.