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Gümüşhane'de 70 yaşındaki kadın dere yatağında ölü bulundu

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde köy sakinlerinin aradığı kadının dere yatağında cesedi bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2024 07:17, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2024 07:23
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Gümüşhane'de 70 yaşındaki kadın dere yatağında ölü bulundu

İlçenin Elçeğiz köyünde yalnız yaşayan Emine Güzel'e ulaşamayan köy sakinleri, kadını aramaya başladı.

Mehmet Yanı mevkisinde yaklaşık 300 metrelik uçurumun sonundaki dere yatağında Güzel'in cansız bedenine ulaşıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Güzel'in cesedi, Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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