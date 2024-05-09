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Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı. Menkul kıymet tesisi, bankaların döviz cinsinden yükümlülüklerini azaltmak ve Türk lirasının değerini korumak için uygulanmaya başlamıştı. TCMB, kredi büyümesini sınırlayıcı zorunlu karşılık uygulamasında da değişiklik yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mayıs 2024 07:31, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2024 07:28
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Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı

Merkez Bankası, menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırıldığını duyurdu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde makroihtiyati politikaları sadeleştirmeye devam etmektedir.

6 Nisan 2024 tarihli basın duyurusunda menkul kıymet tesisi düzenlemesine yönelik sadeleşme adımları duyurulmuş ve söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılmasının planlandığı açıklanmıştı.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Tebliğ ile menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır."

Menkul kıymet tesisi, bankaların döviz cinsinden yükümlülüklerini azaltmak ve Türk lirasının değerini korumak için uygulanmaya başlamıştı.

ZORUNLU KARŞILIK UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

Merkez Bankası, kredi büyümesini sınırlayıcı zorunlu karşılık uygulamasında da değişiklik yaptı.

Merkez Bankası'nın belirleyeceği bilanço oranlarına göre verdiği kredi az olan bankalara bu sınır uygulanmayacak.

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