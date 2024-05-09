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Cinayet şüphelisi 19 yıl sonra yakalandı

Bolu'da S.D'nin (29) öldürülmesi olayıyla ilgili aranan zanlı İ.Ç. (42), Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 yıl sonra yakalandı. Cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Mayıs 2024 08:38, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2024 08:39
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Cinayet şüphelisi 19 yıl sonra yakalandı

Olay, 12 Mayıs 2005'de Bolu merkeze bağlı Salıbeyler mahallesinde meydana geldi. 19 yıl önce S.D.'nin öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli bulunamadı. Faili meçhul olarak yıllardır bekleyen olay Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yeniden yapılan soruşturma ile aydınlatıldı. S.D.'yi öldürdüğü belirlenen İ.Ç. (42) polis ekipleri tarafından Bolu'da yakalanarak, gözaltına alındı. Cinayetin ardından geçen 19 yıl sonra yakalanan İ.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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