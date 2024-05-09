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Mavi yaka tarih olacak! Uzaktan çalışma yaygınlaşacak

Fütüristler, 2030 itibarıyla büyük şehirlerde yaşayanların yüzde 27'sinin uzaktan çalışacağını, iş gücü isteyen sahalarda yapay zekanın söz sahibi olacağını tahmin ediyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 09 Mayıs 2024 09:27, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2024 10:31
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Yaşar Üniversitesinde katıldığı etkinlikte konuşan Fütürist ve Seri Girişimci Alphan Manas, yapay zekanın gelecekte neden olacağı işsizlikle ve çalışma sistemlerinin değişmesiyle ilgili tahminlerini anlattı. Alphan Manas "Dünya Ekonomik Forumu'nda 2020'de açıklanan bilgilere göre; 2025'te sahip olunması gereken yetkinlikler arasında Analitik Düşünme ve İnovatif Olma, Aktif Öğrenme, Karmaşık Problem Çözme, Teknoloji Kullanımı, İzleme ve Kontrol ile Girişimcilik yer alıyor.

'MAVİ YAKALI' DİYE BİR ŞEY KALMAYACAK!

Ne yazık ki çok büyük bir işsizliğe doğru gidiyoruz. 2040'ta dünyadaki baz işsizlik yüzde 20'ye yükselecek, Türkiye'de ise bu oran yüzde 30 olacak. Babam Prof. Dr. Oğuz Manas, 1984'te bir konferansta yapay zekayla ilgili bir seminer vermişti. Şimdi onları izliyoruz. Ben de 2005'te insanların evden çalışacağını öngörmüştüm ve öyle de oldu. 2022'te yazılımcı ihtiyacı kalmayacağını söylemiştim. 'Mavi yakalı' diye bir şey kalmayacak. Yapay zekayla birlikte 'metal yaka' kavramı hayatımıza girecek" dedi.

10 ÜLKE UZAKTAN ÇALIŞMA İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Yapay zekayla birlikte iş modellerinde yaşanacak farklılaşmadan bahseden Manas "Oracle ve Future Workplace, 2019'da 10 ülkede 8 bin 370 çalışan, yönetici ve insan kaynakları lideri üzerinde yapay zeka üzerine bir araştırma yaptı. Buna göre; çalışanların yüzde 64'ü yapay zekaya yöneticilerinden daha fazla güveniyor. Çalışanların yüzde 82'si Bot'ların işleri yöneticilerinden daha iyi yapabileceğini düşünüyor. Teknoloji, uzaktan çalışma ve iş yeri kültüründeki gelişmeler, 2035 yılına kadar 1 milyar insanın, yani her 3 çalışandan birinin, dijital göçebe olarak yaşayabileceği ve çalışabileceği anlamına geliyor. Avrupa'da 2030 itibarıyla büyük şehirlerde yaşayan iş gücünün 27'si uzaktan çalışacak veya büyük şehirlerden göçecek. Avrupa'da 2030 itibarıyla uzaktan çalışanların yüzde 50'si en az iki işte çalışacak ve zamanlarını bölüştürecek. Avrupa'daki 10 ülke, yerel ekonomileri canlandırmanın birincil yolu olarak önümüzdeki 10 yıl içinde uzaktan çalışanları çekmek için ekstra teşvikler sunacak" diye konuştu.

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