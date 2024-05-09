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Faruk Çelik: 40 yaşında emeklilik dünyanın neresinde var?

AK Parti Artvin Milletvekili ve Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, erken yaşta emeklilik uygulamasını eleştirdi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mayıs 2024 10:22, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2024 10:32
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Faruk Çelik: 40 yaşında emeklilik dünyanın neresinde var?

Sosyal medya hesabından eleştirilerini dile getiren Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in emeklilikle ilgili tutumunu popülizm olarak nitelendirdi.

40 yaşında emekliliğin dünyanın neresinde olduğunu soran Çelik, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

' Yazık beyler yazık, bu gelecek nesillerin hakkını çalmaktır'

"1- Seçimler bitti 4 yıl seçim yok.

Sn Özgür Özel'e bakıyorum da yine popülizm inadına popülizm!

Sormak istiyorum; 40 yaşında emeklilik dünyanın neresinde var?

40 yaşında emekliliği savunanlar emekliye tatmin edici bir zamdan nasıl bahsedebiliyorlar

2- Alman emeklisi şu kadar maaş alıyor, bu kadar imkanları var diyorsunuz. Alman emeklisinin kaç yaşında emekli olduğunu söyleyebiliyor musunuz?

Popülizm ile belki iktidar olunur ama iflah olunmaz!

3- Çalışan/emekli oranı 3-4 çalışana bir emekli olması gerekirken biz neredeyse bir çalışana bir emekli noktasında gidiyoruz.

Yazık beyler yazık, bu gelecek nesillerin hakkını çalmaktır."

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