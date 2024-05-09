Dolar 32,23 TL'ye geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,2590 32,2600 32,2300 32,2310 Avro 34,6980 34,6990 34,7270 34,7280 Sterlin 40,2920 40,4090 40,4000 40,5170 İsviçre Frangı 35,3410 35,5180 35,1770 35,3520 ANKARA ABD Doları 32,2290 32,3090 32,2000 32,2800 Avro 34,6580 34,7380 34,6870 34,7670 Sterlin 40,2320 40,4420 40,3400 40,5500