Dolar 32,23 TL'ye geriledi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 32,23 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2024 18:05, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2024 18:06
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,2590
|32,2600
|32,2300
|32,2310
|Avro
|34,6980
|34,6990
|34,7270
|34,7280
|Sterlin
|40,2920
|40,4090
|40,4000
|40,5170
|İsviçre Frangı
|35,3410
|35,5180
|35,1770
|35,3520
|ANKARA
|ABD Doları
|32,2290
|32,3090
|32,2000
|32,2800
|Avro
|34,6580
|34,7380
|34,6870
|34,7670
|Sterlin
|40,2320
|40,4420
|40,3400
|40,5500