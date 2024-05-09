Bakan Bayraktar: ABD ile uzun dönemli enerji anlaşması imzalandı

Bir uçak daha gövdesi üzerine indi!
Bir uçak daha gövdesi üzerine indi!
KOBİ'lere Özel 250.000 TL Kredi!
KOBİ'lere Özel 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Bakan Tekin: Öngörülen cezalar yüzde 50 artırılmalı
Bakan Tekin: Öngörülen cezalar yüzde 50 artırılmalı
Yılın ikinci enflasyon raporu: Enflasyon tahmini 2 puan artırıldı
Yılın ikinci enflasyon raporu: Enflasyon tahmini 2 puan artırıldı
7 polis FETÖ'den gözaltına alındı
7 polis FETÖ'den gözaltına alındı
Faruk Çelik: 40 yaşında emeklilik dünyanın neresinde var?
Faruk Çelik: 40 yaşında emeklilik dünyanın neresinde var?
SGK'nın geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
SGK'nın geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen uçak kaldırıldı
İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen uçak kaldırıldı
Özgür Özel akraba atamalarını geri aldırdı: Gözünün yaşına bakmayız
Özgür Özel akraba atamalarını geri aldırdı: Gözünün yaşına bakmayız
Mavi yaka tarih olacak! Uzaktan çalışma yaygınlaşacak
Mavi yaka tarih olacak! Uzaktan çalışma yaygınlaşacak
Fahri Trafik Müfettişliği şartlarında önemli değişiklik
Fahri Trafik Müfettişliği şartlarında önemli değişiklik
Otomobile çarpan motosikletteki iki genç hayatını kaybetti
Otomobile çarpan motosikletteki iki genç hayatını kaybetti
Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi tutuklandı
Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi tutuklandı
Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı
Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı
Türkiye'ye yatırım hızı artıyor! Gözler 19 Temmuz'da
Türkiye'ye yatırım hızı artıyor! Gözler 19 Temmuz'da
SGK, SUT Değişikliği Yayımlandı
SGK, SUT Değişikliği Yayımlandı
Bakan Özhaseki: Her ay 15-20 bin civarında konutu teslim edeceğiz
Bakan Özhaseki: Her ay 15-20 bin civarında konutu teslim edeceğiz
Uzmanından uyarı: Bu dondurmaları tüketmeyin
Uzmanından uyarı: Bu dondurmaları tüketmeyin
Eğitimde şiddete cezalar artıyor
Eğitimde şiddete cezalar artıyor
Bakan Tunç: Şu anda cezaevlerinde 65 bin 986 öğrenci var
Bakan Tunç: Şu anda cezaevlerinde 65 bin 986 öğrenci var
Özgür Özel, ataması yapılmayan öğretmenlerle miting yapacak
Özgür Özel, ataması yapılmayan öğretmenlerle miting yapacak
Eyüpsultan'da okul müdürünü silahla öldüren zanlı tutuklandı
Eyüpsultan'da okul müdürünü silahla öldüren zanlı tutuklandı
24 bin hakim ve savcı 'kadına şiddet' alanında eğitilecek
24 bin hakim ve savcı 'kadına şiddet' alanında eğitilecek
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi TBMM'de
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi TBMM'de
Doğalgaz ve elektrikte gelire göre tarife dönemi geliyor
Doğalgaz ve elektrikte gelire göre tarife dönemi geliyor
Bakan Şimşek: Temel hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek
Bakan Şimşek: Temel hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek
Yargıtay Başkanı seçimi 35. turda da sonuçsuz kaldı
Yargıtay Başkanı seçimi 35. turda da sonuçsuz kaldı
Bakan Tekin: Kademeli bir geçiş öngörüyoruz
Bakan Tekin: Kademeli bir geçiş öngörüyoruz
AK Parti, Özgür Özel'in ekonomi taleplerini listeye aldı!
AK Parti, Özgür Özel'in ekonomi taleplerini listeye aldı!
Yargıtay Başkanvekilliğine, Üçüncü Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Ömeroğlu seçildi
Yargıtay Başkanvekilliğine, Üçüncü Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Ömeroğlu seçildi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Bayraktar: ABD ile uzun dönemli enerji anlaşması imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ve ExxonMobil arasında imzalanan yeni anlaşmayla ABD'den uzun dönemli uygun sıvılaştırılmış doğal gaz alınacağının müjdesini verdi. Bayraktar, ABD ile nükleer konusunda küçük modüler reaktörlerle ilgili ortak çalışmaların yapılmasıyla ilgili görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 09 Mayıs 2024 10:46, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2024 10:47
Yazdır
Bakan Bayraktar: ABD ile uzun dönemli enerji anlaşması imzalandı

ABD'de temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Washington'da TRT Haber Muhabiri Ali Artmaz'ın sorularını yanıtladı.

Türkiye ABD ile enerji alanında önemli bir anlaşmaya imza attı. BOTAŞ ve ExxonMobil arasında imzalanan yeni anlaşmayla ABD'den uzun dönemli uygun maliyetle sıvılaştırılmış doğal gaz alınacak.

Anlaşmanın detaylarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TRT Haber'e verdiği özel röportajda anlattı.

"Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 8'ini karşılayabilecek"

Bakan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Geçmişte Nijerya ile halen Cezayir'le 20 yılı aşkın uzun dönemli sıvılaştırılmış doğal gaz kontratlarımız var. Şimdi buna Amerika'yı dahil ediyoruz. İlave ediyoruz. Artık Amerika'yla da bugün Botaş'ın imzaladığı anlaşma farklı geçmiş çalışmalarımızdan. Uzun dönemli gaz tedarik anlaşması noktasında iş birliği beyanını ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu anlamda önemli. Türkiye'nin gaz tedariğinin çeşitlenmesi açısından önemli. Umut ediyorum, bugün itibariyle konuştuğumuz Türkiye'nin bugün ihtiyacının yüzde 8'ini karşılayabilecek büyüklükte bir anlaşma."

Bakan Bayraktar, nükleerde büyük reaktör çalışmalarının hızla sürdüğünü, ABD ile de sanayide enerjinin dönüşümünü sağlayan küçük modüler reaktörler konusunda iş birliği imkanı olduğunu söyledi.

"Türkiye'ye çok ilgileri var"

Bayraktar, "Küçük modüler reaktörle ilgili de iş birliği arayışı içerisindeyiz. Özellikle bu konuda yetkin ABD'li şirketler var. Onların da Türkiye'ye çok ilgisi var" diye konuştu.

ABD'li mevkidaşı ile de bir araya gelen Bayraktar, iki ülke arasında "Enerji ve İklim Diyaloğu" programı konusunda önemli bir adım attıklarını söyledi.

Bakan Alparslan Bayraktar, "Bunun ilk toplantısını burada yaptık. Bundan sonraki toplantıyı belki Türkiye'de organize edeceğiz. Ama orada da dediğim gibi mutlaka özel sektörü de bu programın içerisine almayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber