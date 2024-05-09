Aksaray'da işçi servisi otomobille çarpıştı: 7 yaralı
Aksaray'da işçi servis minibüsü ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 7 işçi yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Mayıs 2024 11:05, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2024 10:59
Kaza, Hürriyet Mahallesi 5524 Sokak'ta meydana geldi.
Tekstil fabrikasına işçileri taşıyan Akın Çalışkan yönetimindeki minibüs, kavşakta, Hakan Aytop'un kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, minibüsteki 7 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.