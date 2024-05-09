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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Gazze krizi bağlamında bazı Avrupa kurumlarının ve ülkelerinin izlediği politikalar, Avrupa değerlerine yönelik inancın sarsılmasına sebep olmuştur." ifadelerine yer verdi. Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkin mesajlar da verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Katılım müzakereleri dahil her alanda iş birliğini geliştirmesi ve daha sağlam bir zemine oturtmasının vakti çoktan gelmiştir." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mayıs 2024 11:38, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2024 11:43
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "9 Mayıs Avrupa Günü, sadece Avrupa'nın siyasi ve ekonomik birliğinin başlangıcı olmakla kalmayıp aynı zamanda onlarca yıl süren ortak çabanın meyvesi durumundaki barışın ve istikrarın anılmasına da imkan sağlamaktadır." dedi.

Küresel düzeyde ve Türkiye'nin yakın bölgesinde yaşanan savaş, çatışma, terör eylemleri ve düzensiz göç ile iklim değişikliği gibi birçok etkenin Avrupa'yı tehdit ettiğini söyleyen Erdoğan, "Kıta genelinde giderek tırmanan İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve ırkçılık, Avrupa'da hayatlarını sürdüren insanlarımız ve göçmenler için en büyük endişe kaynaklarından biridir. Avrupa Türk toplumuna yönelik ayrımcılık ve nefret suçları günden güne olağan hale gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye de dikkat çekti.

Erdoğan, batılı devletlerin Gazze konusunda izlediği politikaların Avrupa değerlerine yönelik inancın sarsılmasına neden olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa'yı ve müşterek coğrafyamızı etkileyen krizler, çatışmalar ve savaşlar çözümsüzlüğe mahküm oldukça bu değerlerin sorgulanması artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNİN VAKTİ ÇOKTAN GELDİ"

"Mevcut jeopolitik konjonktürde, AB'nin, geniş Avrupa coğrafyası ve Akdeniz Havzası'nda kapsayıcı, iş birliğini önceleyen ve adaletli politikalar izlemesi, kıtamızın geleceği açısından her zamankinden daha önemli hale gelmiştir." diyen Erdoğan, Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin mesajlar da verdi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Genişleme politikasının ivme kazandığı bu kritik dönemeçte, ülkemiz ve AB'nin, ilişkilerinin temeli olan katılım müzakereleri dahil her alanda iş birliğini geliştirmesi ve daha sağlam bir zemine oturtmasının vakti çoktan gelmiştir.

AB'nin ülkemizle ilişkilerini ahde vefa ilkesi çerçevesinde adil ve sonuç odaklı bir yaklaşımla yürütmesi, ilişkilerimizi çıkmaza sokan politika ve söylemlerden kaçınması hayati öneme sahiptir.

Avrupa Birliği'nin küresel güç olmasını da olumsuz anlamda etkileyen ülkemize yönelik dışlayıcı politikalar karşısında, Türkiye; sahip olduğu stratejik imkan ve kabiliyetlerini kullanmaktan ve geliştirmekten geri durmayacaktır.

Türkiye olarak, gelecekte daha müreffeh, daha dayanışmacı, daha açık, ülkemizin hak ettiği yeri aldığı bir Avrupa tablosu için birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim.

Bu düşüncelerle, vatandaşlarım başta olmak üzere tüm Avrupalıların 9 Mayıs Avrupa Günü'nü tebrik ediyorum."

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