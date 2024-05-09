Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü: Bir anda şerit değiştirdi, takla attı

Polis ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için istasyon içerisinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan sürücü K.Y'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından istasyon çalışanları sürücülerin yardımına koşarken olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Melikgazi'deki Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, K.Y'nin sürücüsü olduğu 58 ADP 387 plakalı otomobil sol şeritte seyir halindeyken bir anda yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştı.

Kayseri'de bir anda şerit değiştirip akaryakıt istasyonuna girmek isteyen otomobil takla atıp kaza yaptı.

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