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Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü: Bir anda şerit değiştirdi, takla attı

Kayseri'de sol şeritte seyir halindeyken bir anda akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan sürücü, başka bir araca çarptıktan sonra takla atıp, istasyona girdi. Otomobilin takla attıktan sonra yakıt tankına çarpmaması olası bir faciayı önledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2024 12:08, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2024 12:40
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Kayseri'de bir anda şerit değiştirip akaryakıt istasyonuna girmek isteyen otomobil takla atıp kaza yaptı.

Melikgazi'deki Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, K.Y'nin sürücüsü olduğu 58 ADP 387 plakalı otomobil sol şeritte seyir halindeyken bir anda yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştı.

Hızlı bir şekilde şerit değiştiren araç, M.A'nın kullandığı 38 ACK 771 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra akaryakıt istasyonuna girdi.

Otomobil takla atıp yakıt pompasına çarpmadan durması faciayı önledi.

Kazanın ardından istasyon çalışanları sürücülerin yardımına koşarken olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için istasyon içerisinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan sürücü K.Y'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan otomobiller, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Otomobilin şans eseri yakıt pompasına çarpmadan durması facianın önüne geçti.

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