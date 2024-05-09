Terör örgütü PKK'ya büyük darbe: 108 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadeleye ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Bu kapsamda, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada aralarında sözde yöneticilerin de bulunduğu 108 terörist etkisiz hale getirildi.

Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 953'e ulaştı.

Ayrıca, geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu.

Sınır güvenliği

Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ile korunan hudutlarda alınan dinamik ve çok yönlü etkin tedbirler sayesinde; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 355 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5'inin terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. 1582 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

Böylelikle, 1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 488'e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 52 bin 442'ye yükseldi.

Ayrıca 48 kilogramı son bir haftada olmak üzere yıl içerisinde yapılan operasyonlarda 288 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.