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Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan asgari ücret mesajı

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu paylaştı. Sunumun ardından Karahan'a birçok soru yöneltilirken başlıklardan biri de asgari ücret zammı oldu. Karahan, "Ücretler enflasyonist olmayacak şekilde, sağlıklı bir şekilde artmaya devam edecektir" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mayıs 2024 14:05, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2024 14:13
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çektiklerini ve 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduklarını bildirdi.

"Asgari ücrete ara zam yapılacak mı", "Asgari ücret ne kadar olacak" soruları kamuyounun gündeminde yer alırken TCMB Başkanı Karahan'a asgari ücret zammıyla ilgili soru yöneltildi. Karahan, "Tek asgari ücret artışı olacağı dillendirildiği için biz bunu varsaydık, bunun iletişimini yaptık. Ücret konusunda şu anda ücretlilerin yüksek enflasyondan dolayı erimesi söz konusu" dedi.

İşte Karahan'ın asgari ücret açıklamasından öne çıkanlar:

"Asgari ücret TCMB uhdesinde bir konu değil. Tavsiye verilmesi de söz konusu değil. Biz enflasyon tahminlerimizi yaparken, birtakım varsayımlarda bulunmak durumundayız. Belirlediğimiz hedefler var. Hizmet enflasyonunda emek yoğun bir sektör olduğumuz için hizmet enflasyonu üzerinde asgari ücretin etkisi söz konusu.

Tek asgari ücret artışı olacağı dillendirildiği için biz bunu varsaydık, bunun iletişimini yaptık. Ücret konusunda şu anda ücretlilerin yüksek enflasyondan dolayı erimesi söz konusu. Bizim birinci yapmamız gereken şey kalıcı şekilde fiyat istikrarını sağlamak. Enflasyonu düşürürsek zaten kalıcı refah artışı olacaktır. Ücretler enflasyonist olmayacak şekilde, sağlıklı bir şekilde artmaya devam edecektir."

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