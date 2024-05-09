Türkeş Güney: GYS üzerinden sendikamız aleyhine kampanya yürütülmektedir!

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, son 2 gündür basında Görevde Yükselme Sınavı üzerinden Türk Büro-Sen hakkında karalama yapıldığı söyledi.

Güney, konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Sn. Türkeş Güney son günlerde basın yayın organlarında çıkan bazı haberlere ilişkin basın açıklaması yapmıştır.

"İki gündür bazı basın ve yayın organlarında, bir bakanlığımızın yaptığı görevde yükselme sınavı sonucu üzerinden sendikamız aleyhine kampanya yürütülmektedir.

Sendikamız kurulduğu günden bu güne; gerek memuriyete girmede, gerekse görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında mülakat sistemine karşı olup her platformda mülakatın kaldırılması gerektiğini dile getirmektedir. Sendikamızın faaliyetleri ve açıklamaları incelendiği takdirde bu gerçeğin görüleceği açıktır. Malum haberlerde yer alan bir bakanlığımızın yapmış olduğu görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına giren ve yazılı sınavı kazanan bakanlık personelinin sayısal olarak üstünlüğü sendikamız üyelerinden meydana gelmektedir. Bu nedenle adı geçen bakanlıkta sendikamızın üye çoğunluğu açısından yetkili sendika olduğu göz önüne alındığında doğal olarak sınavda başarılı olanların sayı yönünden sendikamız üyelerinden oluşması normaldir.

'İlgili şube başkanımız görevden alınmıştır'

'Sendikamızı temsil ve ilzam yetkisi ilgili kanun ve tüzüğümüze göre Genel Merkez Yönetiminde ve Genel Başkandadır. Bunun dışında yetkileri sınırlı olup tüzel kişiliği olmayan teşkilatlarımızın bağımsız olarak görüş ve düşünce açıklama yetkisi yoktur'

'Malum haberlere konu olan ve maksadını aşan açıklama yapan ilgili şube başkanımız görevden alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' ifadelerine yer verildi.