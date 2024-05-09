Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 126,9 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 3 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 775 milyon dolar artarak 126 milyar 855 milyon dolara çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2024 14:57, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2024 14:58
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 3 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 181 milyon dolar artışla 69 milyar 148 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 26 Nisan'da 64 milyar 967 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 406 milyon dolar azalışla 59 milyar 113 milyon dolardan 57 milyar 707 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 3 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 775 milyon dolar artarak 124 milyar 80 milyon dolardan 126 milyar 855 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|27.01.2023
|50.933
|76.206
|127.139
|24.02.2023
|49.190
|71.980
|121.170
|31.03.2023
|52.176
|70.247
|122.423
|28.04.2023
|46.413
|68.471
|114.884
|26.05.2023
|41.939
|56.519
|98.458
|27.06.2023
|41.432
|67.155
|108.587
|28.07.2023
|41.425
|72.349
|113.774
|25.08.2023
|41.344
|75.955
|117.299
|29.09.2023
|40.629
|81.575
|122.203
|27.10.2023
|44.148
|82.412
|126.560
|24.11.2023
|45.496
|90.997
|136.493
|22.12.2023
|47.896
|97.557
|145.453
|29.12.2023
|48.231
|92.830
|141.061
|26.01.2024
|48.007
|89.154
|137.161
|23.02.2024
|49.271
|82.479
|131.750
|01.03.2024
|50.408
|80.511
|130.919
|08.03.2024
|52.748
|77.785
|130.533
|15.03.2024
|53.006
|74.891
|127.897
|22.03.2024
|53.163
|70.681
|123.844
|29.03.2024
|54.378
|68.748
|123.126
|05.04.2024
|56.678
|70.193
|126.871
|09.04.2024
|58.446
|70.000
|128.446
|19.04.2024
|59.273
|67.011
|126.284
|26.04.2024
|59.113
|64.967
|124.080
|03.05.2024
|57.707
|69.148
|126.855