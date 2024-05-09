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Okullar yarın tatil mi? MEB'den açıklama geldi

Öğretmenlere yönelik artan şiddete tepki göstermek için bazı öğretmenler yarın iş bırakacak. Peki okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu iddia ile ilgili açıklama geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mayıs 2024 15:28, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2024 15:29
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Okullar yarın tatil mi? MEB'den açıklama geldi

İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısıyla öldürülmesine tepkiler çığ gibi yükseliyor.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yarın ülke genelindeki okullarda bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.

Pek çok sendikadan yapılan çağrılara göre, yarın kapsamlı bir katılım olacağı öngörülüyor.

Yarın okullar tatil mi?

Sosyal medyada hızla yayılan "Okullar yarın tatil" iddiasına Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

İddiaları yalanlayan MEB, eğitimin kaldıığı yerden devam edeceğini bildirip bu çağrıların sendikalı öğretmenleri ilgilendiren bir çağrı olduğunu vurguladı.

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