Okullar yarın tatil mi? MEB'den açıklama geldi

İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısıyla öldürülmesine tepkiler çığ gibi yükseliyor.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yarın ülke genelindeki okullarda bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.

Pek çok sendikadan yapılan çağrılara göre, yarın kapsamlı bir katılım olacağı öngörülüyor.

Yarın okullar tatil mi?

Sosyal medyada hızla yayılan "Okullar yarın tatil" iddiasına Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

İddiaları yalanlayan MEB, eğitimin kaldıığı yerden devam edeceğini bildirip bu çağrıların sendikalı öğretmenleri ilgilendiren bir çağrı olduğunu vurguladı.