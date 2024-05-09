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18 yaşındaki Zuhal'in ölümüne neden olan polise 5 yıl hapis cezası

Beyoğlu'nda "Dur" ihtarına uymayan şüphelilere açılan ateş sırasında 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın sırtından vurularak hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla yargılanan polis memuru Alper D.'ye mahkeme 5 yıl hapis cezası verdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Mayıs 2024 16:32, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2024 17:05
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18 yaşındaki Zuhal'in ölümüne neden olan polise 5 yıl hapis cezası

Kaptanpaşa Mahallesi, Yay Sokak'ta 11 Aralık 2022'de meydana gelen olayda evine dönen Zuhal Ebrar Yıldız, iki kapkaç şüphelisiyle polisin arasında kaldı. Polisin silahından çıkan kurşun, genç kızın sırtına isabet ederek ölümüne neden oldu. Savcılıkça hazırlanan iddianamede polis memuru Alper D.'nin mesleği gereği sahip olduğu bilgi, tecrübe ve eğitimi gözönünde bulundurarak eyleminin sonuçlarını istemese de öngörebilecek durumda olduğu belirtildi. Polis Alper D.'nin "Bilinçli taksirle öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsi talep edildi. İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık polis Alper D. ve taraf avukatları katıldı.

"BİRİSİNİN ZARAR GÖRECEĞİNİ ÖNGÖREMEMİŞTİM"

Savunma yapan Alper D., "Olay nedeniyle üzgünüm. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, vicdani olarak da zor durumdayım. Kullanılan silah beylik tabancasıdır. Tek amacım başka insanların zarar görmemesi için çeşitli suçlardan aradığımız kişileri yakalayabilmekti. Hal böyleyken başka bir kişinin zarar görmesini istemem düşünülemez. Öngörülmemiş bir olaydır. Birisinin zarar göreceğini ön görememiştim" dedi.

POLİS MEMURUNA 5 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme tutuksuz sanık Alper D.'ye "Bilinçli taksirle öldürme" suçundan indirim uygulanarak 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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