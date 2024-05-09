Öğretmenlerin il içi yer değiştirme duyurusu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin 2024 yılı il içi yer değiştirme duyurusunu yayımladı.

Duyuruya göre; adaylığı kaldırılmış ve 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayan öğretmenler tayin isteyebilecek.

Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

Başvurular 13-17 Mayıs tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar ise 22 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.

