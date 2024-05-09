Özgür Özel, vatandaşları yürüyüşlere ve protestolara davet etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir takım ziyaretler için Eskişehir'e geldi. İlk durağı olan CHP Eskişehir İl Başkanlığı'nda toplanan vatandaşlara ve partililere konuşma yapan Özel, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Vatandaşları, haklarını aramak üzere yürüyüşlere ve protestolara davet eden Özel, "Kim hak arıyorsa yanında olalım. Emekliyse emekli, astsubaysa veya emekli astsubaysa astsubay, emekçiyse emekçi, çıraklık mağduru veya staj mağduruysa onun, kademe bekleyenlerse onun, kim olursa onların arkasında olalım. Meydanları dolduralım. Anayasal hakkımız olan barışçıl yürüyüş, protesto ve toplantı hakkımızı kullanalım. Bu hakkı geri alanlarla mücadele ederek anayasamıza sahip çıkalım. Adım adım kazanalım. Adım adım yürüyelim. Bu yürüyüşümüze ayaklar katıldıkça, omuz verildikçe, kulaklar dediklerimizi işittikçe emin olun işçiler kazanacak. Emin olun çiftçiler kazanacak. Emin olun esnaf kazanacak. Emin olun emekliler kazanacak" diye konuştu.

"Örtülü bir IMF programı uygulanmaktadır"

Enflasyon ve TÜİK verileri hakkında konuşan Özgür Özel, "Emekli maaşı içinde, asgari ücret içinde enflasyon TÜİK tarafından hesaplanıyor. Zaten bu TÜİK, yaptığı hesaplamayla TÜİK, -Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumu- demek. Zaten rakamlar baştan yanlış" dedi. Enflasyon tahminlerine de değinen Özel, "Bakın orta vadeli programda enflasyon tahmini yüzde 33'ken, 3 ay önce yüzde 36'ya, şimdi yıl sonu için yüzde 39'a revize ettiler. Her geçen gün beklentilerini yükseltiyorlar. Onlar 33 demişken aslında 60'larda olacağı belliydi. Şimdi onlar da umutlarını kaybetmeye başladılar. Buradan hepinize sesleniyorum. Hayat pahalılığıyla mücadele emeklinin, emekçinin, yoksulun sırtından yapılamaz. Bugün Türkiye'de bir IMF programı uygulanmaktadır. Örtülü bir IMF programı uygulanmaktadır. IMF hayalet gibi üzerimizde dolaşmaktadır. IMF ile anlaşsa 'memura zam yapma diyecek', yapmıyor. 'Emekliye zam yapma' diyecek, yapmıyor. Ve IMF'yle anlaşsan 'istihdam yapma, işe alma' diyecek. Almıyor ama adına bir tek IMF demiyor. Bu hayalet, bu gulyabani hep emeklinin penceresinde. Hep emekçinin penceresinde. Hep yoksulların kapısına dayanıyor. Mehmet Şimşek'e sesleniyorum. Gulyabani'ni al. Biraz da zenginlerin kapısına git. Biraz da zenginlerle uğraş. Yoksulun peşini bırak."