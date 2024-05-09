Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, güven artıyor

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TCMB'nin döviz pozisyonunun iyileştiğini, swap hariç net rezervlerin nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttığını bildirdi.

Şimşek, "Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor. Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek." değerlendirmesini yaptı.