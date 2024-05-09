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Ankara Emniyeti'nde 3 görevden uzaklaştırma kararı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır." denildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2024 17:23, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2024 17:39
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Ankara Emniyeti'nde 3 görevden uzaklaştırma kararı

İçişleri Bakanlığı, başkentteki organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen mülkiye müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır." ifadelerine yer verildi.

- Görevden almalar, "Ayhan Bora Kaplan" suç örgütüyle ilişkili

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü kapsamında 4 polis hakkında Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile görüştükleri ve İzmir'e giderek orada yemek yedikleri iddiası vardı.

Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan ile 28'i tutuklu 60 sanığın "örgüt kurma", "kasten yaralama", "yağma", "işkence" gibi suçlardan yargılandığı dava devam ediyor. Soruşturma sürecinde, firari sanık Serdar Sertçelik'in internet üzerinden katıldığı bir yayında; "Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden bazı polislerin, gizli tanık ifadesinin içeriği konusunda kendisini zorladığı" yönünde iddialarda bulunmuştu. İçişleri Bakanlığı bu iddia üzerine mülkiye müfettişlerini görevlendirilmişti.

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