Damat ve kardeşleri dehşet saçtı: Kayınbiraderlerini öldürdü

İlçeye bağlı Yenidere Mahallesi'nde, Ahmet Gitmez (42) ile kardeşi Özkan Gitmez (37) evlerine giderken aralarında daha önceden husumet bulunan enişteleri Mehmet G. ile karşılaştı.

Mehmet G'nin kardeşleri Muhammet ve Kemal G'nin de olay yerine gelmesiyle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmasının büyümesi üzerine iki grup silahlarla birbirlerine ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.

Silahlı kavgada, Ahmet ile kardeşi Özkan Gitmez hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, şüpheliler Muhammet G, Mehmet G. ve Kemal G'yi olayda kullandıkları tabancalarla gözaltına aldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Savcının incelemesinin ardından cesetler Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.