Milli boksör, yılan ısırması sonucu yoğun bakıma alındı
Malatya'da milli boksör Rabia Topuz (22), antrenman yaptığı sırada yılan ısırması sonucu yoğun bakıma kaldırıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Mayıs 2024 21:44, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2024 22:38
Olay akşam saatlerinde Akçadağ İlçesine bağlı Kotan Gölü mevkiinde meydana geldi. Rabia Topuz'u antrenman sırasında yılan ısırdı. Çevredekilerin yardımı ile Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topuz, durumu ağırlaşınca Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Topuz'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi.