Kredi kartlarında ek sıkılaştırma olacak mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 'Enflasyon Raporu 2024-II' sunumunu gerçekleştirdi. 2024 yıl sonu enflasyon tahmini, yüzde 36 seviyesinden yüzde 38'e yükseltilirken; 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahmininde değişikliğe gidilmedi.

Enflasyon Raporu sunumunun sona ermesinin ardından soru-cevap bölümüne geçildi TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Kredi kartı faizlerinde ilave sıkılaşma olabileceğini düşünüyor musunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Kredi kartı konusunda, sadece azami faizleri düzenleme yetkimiz alanında. Faiz konusunda yakın dönemde bir ayarlama yaptık. Gelen veriler, bunun epey bir makulleştirdiğini söylüyor. Her türlü kredi gelişmelerini yakından takibe diyoruz. Şu aşamada ben ek bir önleme ihtiyaç duyulacağını düşünmüyorum. Talep konusunda biz ek sıkılaşmayı mart ayı sonunda yaptık. Bizim elimizdeki veriler, kredi kartı ile yapılan harcamalar zayıflamayı işaret ediyor. Saha gözlemlerimiz var. Kapsamlı bir ekibimiz var. Epey nabız tutuyoruz. Gelen işaretler talepte dengelenmenin başladığını gösteriyor."