10 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları
10 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/15.00)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya ve Uşak'ta il başkanlıkları ile belediye başkanlıklarına ziyarette bulunacak.
(Kütahya/11.00/12.00/Uşak/15.00/16.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ Ödülleri Töreni'ne katılacak.
(Ankara/10.30)
2- TÜİK, mart ayı sanayi üretim ve inşaat maliyet endeksleri ile mart ayı iş gücü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde resmi temaslarda bulunacak.
(Abu Dabi)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocatepe Camisi Fuar Alanı'nda "Medya ve Bilinç" temasıyla düzenlenecek Devr-i Alem 9. Gençlik Fuarı'na katılacak.
(Ankara/14.00)
SPOR
1- Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri'ne Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde devam edilecek. Organizasyonun ikinci günü grekoromen stil madalya ve kota müsabakaları ile kadınlar eleme müsabakaları gerçekleştirilecek.
(İstanbul/09.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftası, Ankara Keçiörengücü-Altay ve Bitexen Giresunspor-Ümraniyespor maçlarıyla başlayacak.
(Ankara/14.00/Giresun/17.00)
3- TFF 3. Lig play-off 2. tur rövanş maçları oynanacak. Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor FK, Efeler 09-Anadolu Üniversitesi, Kuşadasıspor-Belediye Kütahyaspor ve Muş 1984 Muşspor-Tokat Belediye Plevnespor müsabakaları yapılacak.
(Balıkesir/Aydın(2)/Muş/16.00)
4- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Sigortam Net, Finalspor'u konuk edecek.
(İstanbul/18.00)
5- Hentbol Kadınlar Süper Lig Play-Off Şampiyonluk Etabı ilk maçında Konyaaltı Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor karşılaşacak.
(Antalya/13.30)