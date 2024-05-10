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Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti

Mersin'de İ.Z. (45), tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Ukrayna asıllı N.Z.'yi (33) tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 07:43, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 09:53
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Olay, akşam saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesine Limonluk Mahallesi'ndeki 13 katlı lüks rezidansın 3'üncü katında meydana geldi. Boşanma aşamasında oldukları iddia edilen İ.Z. ve N.Z., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkaran İ.Z., art arda tetiğe bastı. N.Z. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. İ.Z., daha sonra başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibi, yerde kanlar içinde yatan İ.Z. ve N.Z.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cenazeleri otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. İ.Z. ve N.Z. çiftinin bir çocuğu olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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