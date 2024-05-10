Bakan Tekin: Atama sistemi sil baştan değişmeli

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Strateji Kuruluna öğretmen atamaları ve yeni mülakat sistemi hakkında bir sunum yaptı. Mülakat konusunda gelen eleştirileri cevaplayan Tekin "Mülakat sisteminde değişiklik olacak. Torpil iddiaları ortadan kalkacak. Mülakatı yapacak komisyonlarda görevli olanlar, kimi sınav ettiğini bilmeyecek. Adaylara kod verilecek. Karşısında kim olduğunu bilmeyecek komisyon üyeleri. Bu sistem olduğunda kimse mülakata itiraz etmeyecek emin olun. Çünkü, merkezi bir sistem olacak, bilgisayar üzerinden seçilerek mülakata girecekler. Aday da komisyon da o an öğrenecek hangi komisyonda mülakata gireceğini, komisyon üyeleri de karşılarındaki adayların kim olduğunu bilmeyecek. Adaylar aldıkları puanı, mülakat biter bitmez öğrenecek. Mülakat süreçleri kamera ile kayıt altına alınacak. Öğretmen adayına genel kültür sorusu sorulmayacak" dedi.

YENİ BİR DÜZENLEME ŞART

Öğretmen atamalarına ilişkin olarak belirlenen 20 bin rakamının beklentilerin altında kaldığına yönelik tartışmalara ise Tekin "Sayı konusunda ekonomideki zorluklar ve ihtiyaç olmaması etkili oldu. Çünkü şu anda atanamayan dediğimiz 500 bin civarında kişi var. Çok kısa süre içinde bu rakam bir milyonu yakalayacak. Bir yandan da sistemde 100 bin civarında norm fazlası öğretmen var. Bu böyle devam edemez. Mutlaka yeni bir yol belirlenmeli. Benim düşüncem üniversitelerdeki öğretmenlik bölümlerinin yeni bir yapıya kavuşturulması. Örneğin, sosyal bilgiler öğretmenliği veya tarih öğretmenliği diye bir bölüm yerine, sadece sosyal bilgiler ve tarih bölümü olabilir. Bu bölümleri bitirenler, illa ki 'öğretmen olacağız' düşüncesinden uzaklaşmalı. Böyle bir zorunluluk olmamalı. Dünyada bu şekilde uygulaması olan ülkeler var. Öğretmenlik eğitimi almadan mezun olanlar için sonradan formasyon eğitimi getirilerek, sadece ihtiyaç olacak kadar öğretmen mezun edilmeli. Bir öğrenci, mezun olduğunda öğretmen olarak atanmayacağını bilerek okuyacak. Bu sistem böyle gitmez. Sil baştan yeniden ele almalıyız. Benim böyle bir düşüncem var" diye konuştu.

'CEZALAR YÜZDE 50 ARTIRILSIN' TEKLİFİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimcilere yönelik saldırılara ilişkin 4 eğitim sendikasının başkanlarıyla yaklaşık 1 saat süren görüşme yaptı. Ardından kameraların karşısına geçen Tekin şunları söyledi: Bizler, öğretmenlerimize ve eğitim ailemizin her bir ferdine yönelen her türlü şiddeti ülkemizin geleceği ve varlığına yapılan bir saldırı olarak nitelendiriyor ve şiddetle kınıyoruz. Meslektaşlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına yönelik şiddet içeren fiillerle ilgili olarak hükümlere yer verdik. Bu türden fiillere karşılık ceza kanunlarında öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini teklif ettik. Hapis cezalarının ertelenmesinin engellenmesini, tutuksuz yargılamanın yolunun kapatılmasını talep ettik.