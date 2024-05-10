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15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde servis midibüsü yandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndaki girişinde servis midibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İBB yoğunluk haritasına göre İstanbul'da yoğunluk saat 08.25 itibariyle yüzde 60'ı geçti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 08:27, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 09:41
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Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası istikametine seyir halindeki servis midibüsünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Midibüsü emniyet şeridine çeken sürücü daha sonra araçtan indi. Bölgedeki polisler güvenlik amacıyla trafik akışını tek şeride düşürdü.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle midibüsteki yangın kısa sürede söndürüldü.

Polis ekipleri, müdahale sırasında köprüden geçişleri durdurdu. Yangının söndürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

İBB yoğunluk haritasına göre İstanbul'da yoğunluk saat 08.25 itibariyle yüzde 60'ı geçti.

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