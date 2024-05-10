İzmir'de kaçak silah atölyesine baskın: 2'si firari 3 gözaltı

10 soruda hastanede 'onaylı randevu' dönemi
10 soruda hastanede 'onaylı randevu' dönemi
Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı
Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı
Yüksel Kocaman'a kumpasın ses kaydı çıktı
Yüksel Kocaman'a kumpasın ses kaydı çıktı
Bakan Tekin: Atama sistemi sil baştan değişmeli
Bakan Tekin: Atama sistemi sil baştan değişmeli
Bolu'da ulaşıma yüzde 63 zam geldi
Bolu'da ulaşıma yüzde 63 zam geldi
Sürekli operasyon dönemi
Sürekli operasyon dönemi
AK Parti'ye oy vermeyen seçmenden net uyarı
AK Parti'ye oy vermeyen seçmenden net uyarı
SPK onay verdi: Borsaya iki şirket daha geliyor
SPK onay verdi: Borsaya iki şirket daha geliyor
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu düşürmek
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu düşürmek
Kredi kartlarında ek sıkılaştırma olacak mı?
Kredi kartlarında ek sıkılaştırma olacak mı?
Fahri trafik müfettişliğinde yeni dönem: Her ihlale ceza yazamayacaklar
Fahri trafik müfettişliğinde yeni dönem: Her ihlale ceza yazamayacaklar
İstanbul'da ekmeğe maliyet zammı
İstanbul'da ekmeğe maliyet zammı
Türkiye'nin CDS'si 4 yılın en düşük seviyesine geriledi
Türkiye'nin CDS'si 4 yılın en düşük seviyesine geriledi
Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, güven artıyor
Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, güven artıyor
Rekabet Kurulu'ndan İstanbul'daki bazı liselere ceza
Rekabet Kurulu'ndan İstanbul'daki bazı liselere ceza
'İsrail'e yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı' iddiası yalanlandı
'İsrail'e yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı' iddiası yalanlandı
Okullar yarın tatil mi? MEB'den açıklama geldi
Okullar yarın tatil mi? MEB'den açıklama geldi
Bakan Tunç: Arabulucuya 5 milyon 785 başvuru geldi
Bakan Tunç: Arabulucuya 5 milyon 785 başvuru geldi
Merkez Bankası'ndan 500 TL'lik banknot açıklaması
Merkez Bankası'ndan 500 TL'lik banknot açıklaması
ÖSYM hafta sonu iki sınav gerçekleştirecek
ÖSYM hafta sonu iki sınav gerçekleştirecek
Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi
Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi
Çocukları down sendromlu doğan aileye 21 milyon lira tazminat
Çocukları down sendromlu doğan aileye 21 milyon lira tazminat
Bir uçak daha gövdesi üzerine indi!
Bir uçak daha gövdesi üzerine indi!
Bakan Tekin: Öngörülen cezalar yüzde 50 artırılmalı
Bakan Tekin: Öngörülen cezalar yüzde 50 artırılmalı
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
7 polis FETÖ'den gözaltına alındı
7 polis FETÖ'den gözaltına alındı
Faruk Çelik: 40 yaşında emeklilik dünyanın neresinde var?
Faruk Çelik: 40 yaşında emeklilik dünyanın neresinde var?
SGK'nın geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
SGK'nın geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen uçak kaldırıldı
İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen uçak kaldırıldı
Özgür Özel akraba atamalarını geri aldırdı: Gözünün yaşına bakmayız
Özgür Özel akraba atamalarını geri aldırdı: Gözünün yaşına bakmayız
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İzmir'de kaçak silah atölyesine baskın: 2'si firari 3 gözaltı

İzmir'in Konak ilçesinde, polis ekipleri tarafından kaçak silah imalatı yapılan atölyeye düzenlenen baskında 7 ruhsatsız tabanca, çok sayıda silah parçası ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirilirken, hakkında yakalama kararı bulunan 2'si firari hükümlü 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 09:09, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 09:10
Yazdır
İzmir'de kaçak silah atölyesine baskın: 2'si firari 3 gözaltı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede bulunan 'Kuruçay' olarak bilinen Emir Sultan Mahallesindeki bir adreste kaçak silah üretildiği ve ticareti yapıldığı bilgisini aldı. İnceleme başlatan polis ekipleri söz konusu adresi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonrasında ekipler atölyeye operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, çok sayıda silah parçası ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Atölyede bulunan S.D. ve B.E. ve M.L. gözaltına alındı. Emniyette yapılan kimlik sorgulamasında, S.D. hakkında kesinleşmiş 12 yıl, B.E. hakkında ise 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. 2'si firari hükümlü 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber