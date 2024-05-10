Ankara Emniyetinin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yaptığı operasyonun ardından örgütün iki numarası Serdar Sertçelik'in gizli tanık yapıldığı, elektronik kelepçe takılıyken de önce bir restoranda tabancayla vurulduğu sonra yurtdışına kaçtığı ortaya çıkmıştı. Sertçelik, sosyal medyadan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür yardımcısı ile yaptığı telefon konuşmalarını yayınladı. Ak Partili isimler, görevdeki ve eski bakanlarla ilgili ses kayıtlarının yanı sıra FETÖ'yle mücadelenin sembol isimlerinden eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ile ilgili de yeni kayıtlar ortaya çıktı. Şube Müdür yardımcısı Ş.D'nin Sertçelik'e "Yüksel Kocaman ile ilgili bişey yok mu dostum?" dediği konuşmalara yansıdı. Yeni konuşmaların ortaya çıkmasıyla "suç örgütü dosyası FETÖ'nün 17/25 Aralık soruşturmalarında olduğu gibi kumpas soruşturmasına mı dönüştürülüyor" yorumu yapıldı.

Yüksel Kocaman'a kumpasın ses kaydı çıktı



Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra M7 koduyla gizli tanık yapılan, elektronik kelepçeli olmasına rağmen Ece Ronay ile birlikte gittiği bir restoranda silahla yaralanan Serdar Sertçelik, yurtdışına firar etmişti. Kendisini firari sözde gazeteci Erk Acarer'in yayınında ifşa eden Sertçelik'in elektronik kelepçeyle yurtdışına nasıl kaçtığı büyük yankı uyandırırken, Sertçelik yayında çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Ak Parti'ye kumpas kurduğunu öne süren Sertçelik, bu iddialarla ilgili Emniyet mensuplarıyla yaptığı görüşmelerin tümünü yayınlayacağını söylemişti. Firari Sertçelik sosyal medya üzerinden Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü yardımcısı Ş.D. ile yaptığı konuşmaları yayınlandı. Eski Adalet Bakanları Bekir Bozdağ, Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gibi isimler hakkında kendisinden ifade vermesini istendiğini anlatan Sertçelik'in iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti.



ORGANİZE ŞUBEDEN 3 MÜDÜR AÇIĞA ALINDI

İçişleri Bakanlığı, bu iddiaların açıklığa kavuşturulması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 üst düzey ismin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç., Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü K.G.Ö. ve Müdür Yardımcısı Ş.D. görevlerinden uzaklaştırılmışlardır." denildi.

YENİ SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI : YÜKSEL KOCAMAN İLE İLGİLİ BİŞEY YOK MU?"

Serdar Sertçelik, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür yardımcısı Ş.D. ile yaptığı bir konuşmayı daha sosyal medyadan yayınlandı. Konuşmalarda bu kez hedefin ise şu an Yargıtay üyesi olan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ile eski Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Organize Suçlardan sorumlu Başsavcı vekili Ahmet Yıkılmaz çıktı. Kayıtlarda FETÖ'yle mücadalenin sembol isimlerinden olan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın da Ayhan Bora Kaplan suç örgütü dosyasına dahil edilmeye çalışıldığı çıktı. Telefonda Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür yardımcısı Ş.D. Serdar Sertçelik'e "Ahmet Yıkılmaz, Yüksel Kocaman bunlarla ilgili bişey yok mu dostum?" dediği görüşmelere yansıdı. Serdar Sertçelik ise "müdürüm onu tanımıyorum valla" dediği, Organize Şube Müdür yardımcısı Ş.D.'nin ise "başsavcı vekili vardı ya işte" dediği anlar kayıtlara girdi.



BEKİR BOZDAĞ İLE İLGİLİ SES KAYITLARINI DA YAYINLAMIŞTI



Gizli tanık Serdar Sertçelik, ifadeyle Ak Parti yöneticilerinin ismini vermesi için emniyet tarafından zorlandığını iddia ederek Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ş.D. ile gerçekleştirdiğini iddia ettiği telefon görüşmesinin de ses kaydını yayınlamıştı..

Yayınlanan konuşma ise şu şekilde:

"Serdar Sertçelik: Orada da karşıda Mücahit Aslan var. Bu tarafta Bekir Bozdağ var. Şimdi ben bunu söylediğimde ben iyice kötüye gitmeyeyim müdürüm.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ş.D.: Bu iki. İki konu ile ilgili söylüyorum, iki konuyla ilgili görüşeceğim ben. Gerek yok istersen sana söyleyeyim. Söylemeyeceğine söylicem. Açık ve et söyleyeyim. Bekir Bozdağ ile ilgili bir şey demiyorum. Muhtemelen söyle derler. O ayrı bir konu. Ama bu diğer konuyla ilgili tabi bakmak lazım."

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ş.D.: Bu söylediğin iki isim vardı ya bahsetmiştin.

Serdar Sertçelik: Şey mi müdürüm.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ş.D.: Tamam tekrar telaffuz etmiyorum yani. Hani 2 konu vardı ya farklı farklı isimler vardı.

Serdar Sertçelik: Evet evet müdürüm.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ş.D.: Onlarla ilgili ben gerekli yerlerle görüştüm. Gerekli yerlerle görüştüler. İsimini isimleri geçsin sıkıntı yok.

Serdar Sertçelik: Onları söyleyebiliyoruz yani müdürüm.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ş.D.: Yani söyleyeceksin mecburen.

Serdar Sertçelik: Bu daha önce 2 olayla ilgili konuştuğumuz olayla ilgili geçen isimler ikisinde de mi müdürüm?

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ş.D.: Evet söyleyeceksin. Buraya gelince teferruatla konuşacağız onları da. Serdar, cuma günü ben saat 10.00'da burada istiyorum. Ben seni o saatte almış olayım ona göre ayarla. Cuma akşamı gelirsen cumartesi pazar yatarsın. Ha bu bize sıkıntı olur.