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Dolar günü düşüşle tamamladı

Güne yükselişle başlayan dolar, günü 32,21 TL'ye gerileyerek tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 17:13, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 17:20
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Dolar günü düşüşle tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBECUMA
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları32,230032,231032,215032,2160
Avro34,727034,728034,740034,7410
Sterlin40,400040,517040,375040,4920
İsviçre Frangı35,177035,352035,287035,4640
ANKARA
ABD Doları32,200032,280032,185032,2650
Avro34,687034,767034,700034,7800
Sterlin40,340040,550040,315040,5250

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