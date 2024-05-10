Dolar günü düşüşle tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 32,21 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 17:13, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 17:20
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,2300
|32,2310
|32,2150
|32,2160
|Avro
|34,7270
|34,7280
|34,7400
|34,7410
|Sterlin
|40,4000
|40,5170
|40,3750
|40,4920
|İsviçre Frangı
|35,1770
|35,3520
|35,2870
|35,4640
|ANKARA
|ABD Doları
|32,2000
|32,2800
|32,1850
|32,2650
|Avro
|34,6870
|34,7670
|34,7000
|34,7800
|Sterlin
|40,3400
|40,5500
|40,3150
|40,5250