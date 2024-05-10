Dolar günü düşüşle tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,2300 32,2310 32,2150 32,2160 Avro 34,7270 34,7280 34,7400 34,7410 Sterlin 40,4000 40,5170 40,3750 40,4920 İsviçre Frangı 35,1770 35,3520 35,2870 35,4640 ANKARA ABD Doları 32,2000 32,2800 32,1850 32,2650 Avro 34,6870 34,7670 34,7000 34,7800 Sterlin 40,3400 40,5500 40,3150 40,5250