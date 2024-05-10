Antalya'da lastiği patlayan uçak park yerine çekildi: Pist uçuşa açıldı
Antalya'da lastiği patlayan uçak park yerine çekildi: Pist uçuşa açıldı
Hafız Vali 3 fakülte mezunu
Hafız Vali 3 fakülte mezunu
7 kamu bankasının hizmeti tek ATM'de toplandı
7 kamu bankasının hizmeti tek ATM'de toplandı
İkinci el otoda satışlar durdu: İlan çok, alan yok!
İkinci el otoda satışlar durdu: İlan çok, alan yok!
AYM'den, güvenlik soruşturması nedeniyle atama iptalinde 'gerekçe açıklanmalı' kararı
AYM'den, güvenlik soruşturması nedeniyle atama iptalinde 'gerekçe açıklanmalı' kararı
Cevdet Yılmaz: İstihdam dostu politikalar izleyeceğiz
Cevdet Yılmaz: İstihdam dostu politikalar izleyeceğiz
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
Öğretmen adaylarının mülakatlarında sıkı tedbirler uygulanacak
Öğretmen adaylarının mülakatlarında sıkı tedbirler uygulanacak
Kiralık villa fiyatlarında artış: 1 milyon liraya ulaştı
Kiralık villa fiyatlarında artış: 1 milyon liraya ulaştı
Bakan Şimşek: Pazartesi günü tasarruf paketini açıklayacağız
Bakan Şimşek: Pazartesi günü tasarruf paketini açıklayacağız
10 soruda hastanede 'onaylı randevu' dönemi
10 soruda hastanede 'onaylı randevu' dönemi
Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı
Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı
Yüksel Kocaman'a kumpasın ses kaydı çıktı
Yüksel Kocaman'a kumpasın ses kaydı çıktı
Bakan Tekin: Atama sistemi sil baştan değişmeli
Bakan Tekin: Atama sistemi sil baştan değişmeli
Bolu'da ulaşıma yüzde 63 zam geldi
Bolu'da ulaşıma yüzde 63 zam geldi
Sürekli operasyon dönemi
Sürekli operasyon dönemi
AK Parti'ye oy vermeyen seçmenden net uyarı
AK Parti'ye oy vermeyen seçmenden net uyarı
SPK onay verdi: Borsaya iki şirket daha geliyor
SPK onay verdi: Borsaya iki şirket daha geliyor
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu düşürmek
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu düşürmek
Kredi kartlarında ek sıkılaştırma olacak mı?
Kredi kartlarında ek sıkılaştırma olacak mı?
Fahri trafik müfettişliğinde yeni dönem: Her ihlale ceza yazamayacaklar
Fahri trafik müfettişliğinde yeni dönem: Her ihlale ceza yazamayacaklar
İstanbul'da ekmeğe maliyet zammı
İstanbul'da ekmeğe maliyet zammı
Türkiye'nin CDS'si 4 yılın en düşük seviyesine geriledi
Türkiye'nin CDS'si 4 yılın en düşük seviyesine geriledi
Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, güven artıyor
Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, güven artıyor
Rekabet Kurulu'ndan İstanbul'daki bazı liselere ceza
Rekabet Kurulu'ndan İstanbul'daki bazı liselere ceza
'İsrail'e yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı' iddiası yalanlandı
'İsrail'e yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı' iddiası yalanlandı
Okullar yarın tatil mi? MEB'den açıklama geldi
Okullar yarın tatil mi? MEB'den açıklama geldi
Bakan Tunç: Arabulucuya 5 milyon 785 başvuru geldi
Bakan Tunç: Arabulucuya 5 milyon 785 başvuru geldi
Merkez Bankası'ndan 500 TL'lik banknot açıklaması
Merkez Bankası'ndan 500 TL'lik banknot açıklaması
ÖSYM hafta sonu iki sınav gerçekleştirecek
ÖSYM hafta sonu iki sınav gerçekleştirecek
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Öğretmen adaylarının mülakatlarında sıkı tedbirler uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmen atamalarında "KPSS yüzde 50, sözlü sınav yüzde 50" ağırlıklı sisteme geçişte, objektif kriterlerle sözlü sınavların yapılması için yazılı sınavlardaki uygulamaya benzer sıkı önlemler hayata geçirilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 11:16, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 11:12
Yazdır
Öğretmen adaylarının mülakatlarında sıkı tedbirler uygulanacak

AA muhabirinin derlediği bilgilere, mevcut yasal düzenleme ve sonrasındaki ikincil mevzuatlara göre, mülakat notuyla öğretmen ataması gerçekleştiriliyor. Bu sistemde, KPSS puanlarıyla bir sıralama elde eden öğretmen adayları arasında tüm atamalar mülakatla yapılıyordu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, KPSS puanının yüzde 50'si ve mülakatların yüzde 50'si dikkate alınarak hesap edilecek bir atama puanı üzerinden sürecin yürütüleceği yönündeki açıklaması ile öğretmen atamalarında sözlü sınav etkisinin sadece yüzde 50 olacağı yeni bir sisteme geçilecek.

Bu konudaki ilk uygulama, yeni açıklanan 20 bin öğretmen atamasında hayata geçirilecek. 20 bin öğretmen atamasına ilişkin ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarında objektif kriterlere dayanarak sözlü sınavların yapılması için yazılı sınavlardaki uygulamalara benzer bir dizi önlemi hayata geçirecek.

- e-Devlet'te tanımlı kodlarla sözlü sınavlar yapılacak

Öncelikle KPSS skoruna göre, atama yapılacak branşlardaki öğretmenin 3 katı kadar aday, kendilerine tanımlanan mülakat merkezlerine davet edilecek.

Bu kapsamda, sözlü sınav öncesinde, hem öğretmen adayları hem de sözlü sınav komisyon üyeleri birbirleri hakkında bilgi sahibi olamayacak.

Bu tedbirin hayata geçirilmesi için e-Devlet üzerinden her adaya bir kod verilecek ve sınav giriş belgelerinde de adayın fotoğrafının yanında sadece bu kod olacak. Sözlü sınav süreçlerinin tamamı, rakamlardan oluşacak bu kod üzerinden gerçekleştirilecek.

Böylece komisyon üyeleri, adayın kimlik bilgilerine erişemeyecek ve puanlamalar da adaya tanımlanan kod üzerinden verilecek.

Öğretmen adayının hangi komisyonda sözlü sınava gireceğine dair de bir bilgisi olamayacak. Aday, hangi komisyonda sözlü sınava tabi tutulacağını ancak sınav merkezine geldiğinde öğrenebilecek. Sözlü sınav komisyonundaki listelerde adayların isimleri değil, e-Devlet'ten verilen kodlar yer alacak.

- Yazılı sınav kurallarının aynısı sözlü sınavlarda da uygulanacak

Sözlü sınav merkezlerinde de yazılı sınavlarda uygulanan bazı sıkı önlemler alınacak. Geçerli sınav giriş belgesi olmayan aday sınava giremeyecek. Adaylar, görevliler ve komisyon üyeleri, cep telefonu dahil hiçbir elektronik cihazla sözlü sınav merkezlerine giremeyecek.

Her öğretmen adayı için başvurduğu branşla ilgili elektronik ortamda soru bankası oluşturulacak. Aday, sözlü sınav salonuna girdiğinde karşısına elektronik ortamda sorular çıkacak.

Daha sonra aday, sözlü sınav esnasında hem sözlü hem de yazılı olarak sorulara yanıt verecek. Aday ayrıca anlattığı konuları yazıp imzaladığı kağıdı, komisyona teslim edecek.

Sözlü sınav süreçlerinin tamamı, kamera ile kayıt altına alınacak.

- Kılavuzlar hazır edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, ataması yapılacak her bir branştaki öğretmen adayı için "bilgilendirme kılavuzları" hazırlayacak.

Kılavuzlarda, ataması yapılacak her bir branştaki öğretmen adayının sözlü sınavda sorumlu tutulacağı sınıf düzeyine ait 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi öğretim programı bilgisi yer alacak.

Bakanlık, ayrıca sözlü sınav sürecine ait diğer tüm kapsamı da bu kılavuzlarda ilan edecek.

- ABD'de ve İngiltere'de öğretmen alımları nasıl?

Öğretmen istihdamı için farklı ülkelerde farklı sistemler bulunuyor.

ABD'de, bir lisans programından mezun olan aday öğretmenlik sertifikası alarak öğretmen olabiliyor. Öğretmenlik sertifikası olanlar çalışacakları eyalette mutlaka sınava giriyor ve o eyaletin kriterlerine göre hazırlanan sınavdan başarılı olanlar ancak o eyalette çalışabiliyor.

Bir eyalette geçerli olan sertifika bir başka eyalette geçerli olmuyor. Birçok eyalette bu sertifikalar her 4 yılda bir yenileniyor. Örneğin Ohio'da öğretmenlerin sözleşmelerinin güncellenmesi için her 2 yılda bir üniversiteden 6 kredilik ders almaları gerekiyor.

ABD'de öğretmenlerin kariyer basamaklarında farklı yollar izlense de bu süreçte öğretmenlerin yapmaları gereken işlem ve eylemler bulunuyor. Bu süreçte öğretmenlerin her aşamada başarılı olması bekleniyor.

İngiltere'de ise ortaöğretim öğretmenlerinin yüzde 95'i lisansüstü programlarla yetişiyor. İngiltere Eğitim Bakanlığının aday öğretmenlerin yetiştirilmesinde belirlediği 33 öğretmen yeterliliği bulunuyor. Bu ülkede, öğretmenlerin atanabilmesi için, üniversitelerden mezun olan öğrencilere, dersleri ve uygulama eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamladıklarına dair Mesleğe Giriş Profili Belgesi veriliyor. Mezunların atanabilmeleri için Nitelikli Öğretmen Statüsü (QTS) almaları gerekli koşul olarak yer alıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber