Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 12:25, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 12:19
MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.