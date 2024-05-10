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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 12:25, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 12:19
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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

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