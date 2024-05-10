Hamas'tan, Refah'ta İsrail askerlerine pusu!
Hamas'a bağlı Kassam Tugaylarının, Refah kentine saldırı düzenleyen İsrail askerlerini pusuya düşürdüğü ve çok sayıda İsrail askerinin öldüğü belirtiliyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 12:51, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 13:57
İsrail, tüm dünyanın tepkisine rağmen, Gazzelilerin sıkıştığı refah kentine saldırmaya devam ediyor.
Yerel kaynaklara göre bugün sabah saatlerimde Refah'ta Kassam Tugayları israil askerlerini bir pusuya düşürdü.
"Kaplan" adlı asker taşıyıcı 2 aracın hedef alındığı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.
İsrail medyası, Bugün Refah'ta İsrail askerlerine yapılan saldırı sonrasında "Kara cuma" haberleri yapmaya başladı.