Hamas'tan, Refah'ta İsrail askerlerine pusu!

İsrail, tüm dünyanın tepkisine rağmen, Gazzelilerin sıkıştığı refah kentine saldırmaya devam ediyor.

Yerel kaynaklara göre bugün sabah saatlerimde Refah'ta Kassam Tugayları israil askerlerini bir pusuya düşürdü.

"Kaplan" adlı asker taşıyıcı 2 aracın hedef alındığı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

İsrail medyası, Bugün Refah'ta İsrail askerlerine yapılan saldırı sonrasında "Kara cuma" haberleri yapmaya başladı.