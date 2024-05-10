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Antalya'da firari hükümlü FETÖ üyesi hücre evinde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)/Paralel Devlet Yapılanması (PDY) üyeliğinden, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, hücre evinde yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 13:45, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 13:26
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Antalya'da firari hükümlü FETÖ üyesi hücre evinde yakalandı

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü FETÖ/PDY faaliyetlerinin deşifresine yönelik koordineli çalışma başlattı.

Aksu ilçesinde örgütün hücre evi olduğu değerlendirilen ikamete düzenlenen operasyonda askeri öğrenci kimlik kartı, subay kimlik kartı, tapu, dijital materyal ve bir miktar döviz ele geçirildi.

Arama sırasında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.D'nin üst aramasında H.K. adına düzenlenmiş kimlik kartı ele geçirildi.

Operasyonda, L.D. gözaltına alındı.

Öte yandan L.D. hakkında, "başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından da adli işlem başlatıldı.

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