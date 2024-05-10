Antalya'da firari hükümlü FETÖ üyesi hücre evinde yakalandı

Öte yandan L.D. hakkında, "başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından da adli işlem başlatıldı.

Aksu ilçesinde örgütün hücre evi olduğu değerlendirilen ikamete düzenlenen operasyonda askeri öğrenci kimlik kartı, subay kimlik kartı, tapu, dijital materyal ve bir miktar döviz ele geçirildi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü FETÖ/PDY faaliyetlerinin deşifresine yönelik koordineli çalışma başlattı.

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