Ahırdaki hayvanların bakımını yapmayan oğlunu öldürdü
Eskişehir'de G.K. (63), ahırdaki hayvanlarının bakımını yapmadığı iddiasıyla tartıştığı oğlu Yakup Kart'ı (29), bıçaklayarak öldürdü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 22:50, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 22:54
Olay, saat 08.30 sıralarında Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi Yayla Sokak'ta meydana geldi. Evlerinin yanında bulunan ahırda hayvanlarla ilgilenen G.K., yanına gelen oğlu Yakup Kart'a, iddiaya göre hayvanların bakımını yapmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, G.K. oğlunu eline geçirdiği bıçakla göğsünden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yakup Kart, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
G.K. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.