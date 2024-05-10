Bakan Tekin: Öğretmene şiddete ceza artacak

Bakan Tekin, şunları söyledi:

Valiliklerimiz bu konuda üstüne düşeni yapıyorlar. Ama alınan tüm tedbirlere rağmen istenmedik bir durum gelen öğretmeni duyar duymaz, hem idari hem de hukuki süreçlere müdahil olmak anlamında süreci üstleniyoruz. Gereken süreci takip ediyoruz.

Öğretmen arkadaşlarımıza bu konudaki fedakarlıklarına, sabırları için teşekkür ediyoruz.

Bu konularla ilgili öğretmen arkadaşlarımıza tedbirlerimizi anlattığımız öğretmene yönelik şiddetin önlenmesine yönelik talepleri olmuştu. Biz de yeni bir öğretmenlik meslek kanunu hazırlayacağımızı içine de şiddetle mücadelenin ekleneceğini söylemiştik. Şu anda düzenleme çalışmaları devam ediyor. Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis'e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz.

Ne olmuştu?

Okul müdürü İbrahim Oktugan'ı eski öğrencisi Irak asıllı Y.K. öldürmüştü. Eğitim-Sen, Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Özel Öğretmenler Sendikası, saldırıyı kınamış ve cezaların arttırılmasını istemişti.