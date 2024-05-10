Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı

ÖSYM, internet sitesinden 2024 DGS başvurularının başladığını açıkladı. ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular 10-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 10 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-DGS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI



Genel Bilgiler Temel İlke ve Kurallar



TABLO-1.Merkezi Yerleştirme ile Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları



TABLO-1'de Yer Alan Yükseköğretim Lisans Programlarının Koşul ve Açıklamaları



TABLO-2.Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları



TABLO-3 Ön Lisans Diploması Alınacak Olan/Alınan Üniversite/Meslek Yüksekokulları



TABLO-4 Ön Lisans Diploması Alınacak Olan/Alınan Program



Aday Başvuru Formu



Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu



Başvuru Merkezleri

