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Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı

ÖSYM internet sitesinden 2024 Dikey Geçiş Sınavı başvurularının alınmaya başlandığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 14:53, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 16:01
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Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı
ÖSYM, internet sitesinden 2024 DGS başvurularının başladığını açıkladı. ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular 10-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 10 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-DGS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


Genel Bilgiler Temel İlke ve Kurallar

TABLO-1.Merkezi Yerleştirme ile Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-1'de Yer Alan Yükseköğretim Lisans Programlarının Koşul ve Açıklamaları

TABLO-2.Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

TABLO-3 Ön Lisans Diploması Alınacak Olan/Alınan Üniversite/Meslek Yüksekokulları

TABLO-4 Ön Lisans Diploması Alınacak Olan/Alınan Program

Aday Başvuru Formu

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Başvuru Merkezleri

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