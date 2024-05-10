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Mahkemeden kira davaları için emsal olacak karar

Ankara'da bir ev sahibinin 1 Mart'ta kiracısına açtığı tahliye davası, 55 gün sonra görülen ilk duruşmada sonuçlandı. Mahkeme, kiracının 1800 lira verdiği kira ücretinin, yıllık kira bedelinin belirlenen yasal sınırı olan 28 bin 250 TL'nin altında olması ve ev sahibinin ihtiyacı olması nedeniyle kiracı hakkında tahliye kararı verdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 16:42, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 16:40
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Mahkemeden kira davaları için emsal olacak karar

Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki kira anlaşmazlıkları devam ediyor.

Ev sahibi F.N., Çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesi'ndeki evinde 9 yıldır kirada oturan U.T.'den, kendisi oturacağı gerekçesiyle evi boşaltmasını istedi.

1800 TL'ye oturan U.T., evden çıkmayacağını belirtince ev sahibi de bunun üzerine tahliye davası açtı. Ankara 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 1 Mart'ta açılan dava, 55 gün sonra 25 Nisan'da görülen ilk duruşmada sonuçlandı.

YASAL SINIRIN ALTINDA

Mahkeme, kiracının ödediği aylık 1800 lira kira bedelinin, TÜİK verileri uyarınca sulh hukuk mahkemelerinde görülen tahliye davaları için 2024 yılında 28 bin 250 TL olarak belirlenen istinaf sınırının altında olması ve ev sahibinin ihtiyacı olması nedeniyle tahliye kararı verdi.

Karar, üst mahkemeye de kapalı olarak kesinleşti.

ARABULUCULUK SİSTEMİ

Kira davalarında ise uyuşmazlıklarda ise arabuluculuk sistemi devam ediyor.

Son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira davalarındaki 169 bin 255 başvurudan 87 bin 149'unun anlaşmayla sonuçlandığını açıkladı.

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