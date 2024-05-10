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Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem 15 Mayıs'ta başlıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanmaması kararı almıştı. 15 Mayıs itibarıyla başlayacak olan uygulama ile ilgili konuşan Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Kayseri Bölge Başkanı İbrahim Polat, bu durumun vatandaşa yarayacağını söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 17:32, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 17:34
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Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem 15 Mayıs'ta başlıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), akaryakıt fiyatlarıyla yeni bir karar almıştı. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanmayacağı belirtilmişti.

15 Mayıs'ta hayata geçecek olan uygulama vatandaşın lehine olacak. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Kayseri Bölge Başkanı İbrahim Polat, değerlendirmelerde bulundu.

"Karara herkes uyacak"

Alınan kararla katkılı yakıtların tek ürün olarak görüleceğini ve tek fiyat üzerinden satılacağını söyleyen Polat, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) geçtiğimiz günlerde aldığı kurul kararı ile birlikte katkılı yakıtlarla katkısız yakıtların fiyatlarının tek uygulanmasına yönelik bir karar verdi. Bu kararla birlikte şu anda sadece mazot ve benzine uygulanacak. Esasında ürünün çeşitliliği devam ediyor ama fiyat politikası olarak mazot tek fiyat, sonrasında da benzin tek fiyat olarak uygulama olacak.

15 Mayıs itibari ile de yürürlüğe girecek. Bu aralarda da benzin, motorin ve LPG'de bir düşüş gerçekleşiyor. Çünkü döviz kurunda geriye doğru bir etkileşim var. Brent petrol de zirveye çıkmıştı, 92 dolarlar seviyesine gelmişti ama şu anda 87 dolar civarlarında. Brent petrol ve döviz kurunun etkisi ile birlikte de yakıt fiyatları da bu gidişle düşmeye devam edecek.

EPDK'nın kurul kararına bizim etki etmemiz ya da karışmamız mümkün değildir. Çünkü bu onların kendi içerisinde aldığı bir karardır ama aynı zamanda da şu şekilde olmaya başladı; bu katkılı yakıtların arasında 3-5 kuruş bir fark oluyordu.

EPDK bunların hepsini tek ürün olarak gördüğü için yani benzini ve mazotu tek ürün olarak gördüğü için ikisinde de farklı ürünü satabilirsin ama aynı fiyat üzerinden satacaksın diye bir kurul kararı yayınladı. Bize de buna uymak düşer" dedi.

"Vatandaşın işine yaradı"

Polat, alınan kararın şirketlere değil ama vatandaşa yarayacağını söyleyerek, "Bu karar akaryakıt satıcılarının, büyük şirketlerin işine esasında yaramadı. Çünkü bu katkılı yakıtlarda bir emek var. Yani insanların bu yakıtları çıkarabilmek için performans yakıt olarak gördüğü, enjektör, partikül temizleyici için olan bu katkılı yakıtların bir maliyeti vardır.

Bu maliyetler esasında sadece o 3-5 kuruşla yansıtılıyordu pompaya. Çok büyük farklar da yoktu. 5 kuruşu geçen bir fark yoktu. Aynı fiyatı uygulama politikasına gelince kar durumundan biraz daha mahrumiyet olacaktır. Bu durum da vatandaşın işine yaradı. Bu gidişle işlerin açılması ve döviz kuru ve brent petrolün gerilemesi ile fiyatlar bir düşüşe geçti" ifadelerini kullandı.

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