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Bakan Tunç: Engelli dostu adalet hizmetlerine erişimi güçlendirmeyi amaçlıyoruz

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Engelli haklarının korunması ve engelli bireylere yönelik kolaylaştırıcı uygulamaların geliştirilmesi amacıyla hazırlanan internet sitesi ve broşürlerle engelli dostu adalet hizmetlerine erişimi güçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 18:19, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 18:37
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Bakan Tunç: Engelli dostu adalet hizmetlerine erişimi güçlendirmeyi amaçlıyoruz

Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, kırılgan gruplar arasında yer alan engelli bireylerin adalet hizmetlerinden yararlanırken sahip oldukları hakları anlatan video broşürler yayımlandı. Broşürlerde, 'Adli yardım nedir?', 'Katılma nedir?', 'Mağdur kimdir?', 'Uzlaşma nedir?', 'Şikayet nedir?', 'Tanık kimdir?', 'Suç mağduru çocuk kimdir?', 'Tazminat nedir?' sorularının yanıtları işaret dilinde anlatıldı. Suç mağdurlarına yönelik adli süreçler, bazı temel haklar ve suç türleri hakkındaki bilgilerin yer aldığı video broşürler, https://magdur.adalet.gov.tr/ adresinde dijital ortamda erişime açıldı.

'PERSONELE İŞARET DİLİ EĞİTİMLERİ VERİLİYOR'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yazılı açıklama ile adalet hizmetleri kapsamında engelli haklarının korunması ve engelli bireylerin kolaylıkla hizmete ulaşmasının hedeflendiğini belirtti. Engelli vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmaya yönelik pek çok adım attıklarını vurgulayan Tunç, "Bu doğrultuda, yeni adalet sarayları, engelli dostu uygulamalarla tasarlanıyor ve binalar buna uygun olarak inşa ediliyor. Ayrıca mevcut binaların engelli erişimine yönelik dönüşümü için de çalışmaktayız. Meclisimizin 1 Kasım 2023 tarihinde onayladığı 12'nci Kalkınma Planı'nda da tüm adalet hizmet binalarının, engellilerin kolay erişimine uygun hale getirilmesi hedefine yer verilmiştir. Engellilere ilişkin hizmetler konusunda personelimize yönelik eğitim çalışmalarına devam ediyoruz. Bu eğitimlerden biri de işaret dili eğitimleridir. Belirlenen personele düzenli olarak işaret dili eğitimleri verilmektedir. Engelli haklarının korunması ve engelli bireylere yönelik kolaylaştırıcı uygulamaların geliştirilmesi amacıyla hazırlanan internet sitesi ve broşürlerle engelli dostu adalet hizmetlerine erişimi güçlendirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ENGELLİLERİN ADALETE ERİŞİMİ GÜÇLENDİRİLECEK'

2024-2028 yılları arasındaki dönemde uygulanacak olan Adalet Bakanlığı Stratejik Planı'na işaret eden Tunç, "Stratejik Plan'da engelli vatandaşlarımıza yönelik hedeflerimizi artırdık. Bu kapsamda adli yardım başvuru formları, engellilerin engel durumlarına özgülenerek erişilebilir hale getirilecek. Mağdur ve tanık haklarına ilişkin hazırlanan materyaller, engelli bireyler için erişilebilir hale getirilecek. Yaşlı ve engelli mağdurların ifadelerinin adli görüşme odalarında alınmasına yönelik farkındalık artırıcı çalışmalar yapılacak. İşitme engelli bireylerin adli süreçte beyanlarını daha rahat ifade etmelerine yarayacak görüntülü işaret dili tercümanlığı hizmeti sunulacak. Yine işitme engelli bireylerin adliyelerdeki iş ve işlemleri için ihtiyaç duyabilecekleri bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerine mobil uygulama aracılığıyla ulaşılması sağlanacak. Çalışmalar kapsamında ayrıca adalet personeline yönelik olarak engellilerin adalete erişiminde faydalanabilecekleri eğitim modülü da hazırlanacak" açıklamasında bulundu.

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